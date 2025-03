Nell'ex Manifattura Tabacchi il "museo dei musei": in mostra le opere d'arte nascoste di Torino

Far diventare l' ex Manifattura Tabacchi il "museo dei musei" di Torino , dove ammirare opere d'arte e gli altri tesori attualmente custoditi nei depositi. È questa una delle suggestioni su cui sta lavorando Agenzia del Demanio , proprietaria dell'ex sito industriale di corso Regio Parco.

Far rivivere Manifattura Tabacchi

" L'accoglienza - ha sottolineato Alessandra dal Verme , Direttore dell'ente - è fondamentale. Noi dobbiamo riportare a far vivere questi pezzi di città, che sono morti dopo l'abbandono industriale. E come li fai rivivere? Ci porti i giovani, la gente che vive attorno e, nel caso della Manifattura Tabacchi, la cultura ".

Il progetto vincitore

Lo scorso 10 ottobre è stato annunciato il progetto vincitore del concorso internazionale per il recupero dell'ex fabbrica. Qui sorgerà un nuovo polo archivistico e culturale di Torino, con aule di consultazione, un centro studi, un nuovo polo archivistico e culturale, che accoglieranno un centro universitario completo di residenze, servizi per studenti e aule per l'alta formazione.