Un restyling per le panchine dell’ex 8 Gallery

Vi ricordate le panchine un tempo posizionate nella galleria commerciale dell'ex "8Gallery"? Qualche anno fa, in occasione della riqualificazione del centro commerciale, oggi denominato "Lingotto", furono donate alla Circoscrizione 8 che le posizionò lungo l'asse di via Nizza, partendo da piazza Carducci fino ad arrivare quasi in corso Maroncelli, trasformando aree un tempo "anonime" in luoghi inclusivi.

“Oltre 50 sedute che in questi anni hanno allietato la sosta di migliaia di concittadini - spiega il presidente del civico, Massimiliano Miano -. Oggi quelle panchine le abbiamo tutte riparate e restaurate, restituendo loro una nuova vita”.