Intervento dei vigili del fuoco in via Carlo del Prete

Camper e macchina in fiamme a Mirafiori Nord. Intorno all'ora di pranzo i vigili del fuoco sono intervenuti in via Carlo del Prete a Torino per l'incendio dei due veicoli. Fortunatamente nessuna persona è rimasta coinvolta nel rogo: i mezzi sono stati completamente distrutti.