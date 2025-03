Visita degli Allievi Ufficiali dell'Arma dei Carabinieri a Torino nei luoghi storici della Benemerita

Nel fine settimana del 22 e 23 marzo, 65 Allievi Ufficiali del 206° Corso “Dignità” dell’Accademia Militare di Modena hanno avuto l’opportunità di immergersi nella storia dell’Arma dei Carabinieri, visitando alcuni dei luoghi simbolo di Torino, città che ha visto la nascita della Forza militare di polizia nel luglio del 1814.

La mattinata di sabato ha visto gli Allievi protagonisti di una visita a Palazzo Madama, uno degli edifici più emblematici di Torino, che ospitò la sede del Senato dell’Italia Unita. Qui, gli Allievi hanno ascoltato con attenzione la magistrale esposizione del Direttore, Prof. Giovanni Carlo Federico Villa, esplorando la storia secolare di un edificio che, partendo da una porta romana, è oggi un importante centro della diplomazia europea.



La visita è proseguita all’Armeria del Palazzo Reale, per poi arrivare al Monumento al Carabiniere, creato dallo scultore Edoardo Rubino in memoria del sacrificio dei militari dell’Arma. Il Magg. Ferdinando Angeletti, Comandante del Nucleo Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale di Torino, ha illustrato ai presenti le storie rappresentate nei bassorilievi dell’opera, testimoniando l’impegno della Benemerita.

Nel pomeriggio, dopo un indirizzo di saluto del Gen. C.A. Giuseppe La Gala, Comandante delle Scuole dell’Arma e promotore dell’iniziativa, gli Allievi si sono recati alla Caserma Bergia, storica sede della Benemerita e attuale quartier generale del Comando Legione Carabinieri Piemonte e Valle d’Aosta, dove sono stati ricevuti dal Gen. D. Andrea Paterna, Comandante della Legione.



La giornata di domenica è stata dedicata alla visita della Caserma Cernaia, sede della Scuola Allievi Carabinieri di Torino, che vanta una tradizione secolare come il primo Istituto di formazione dell’Arma. Qui, il Col. Giuseppe Carubia, Comandante della scuola, ha raccontato la storia della Caserma, facendo rivivere ai Cadetti le radici storiche dell’istituzione. In occasione del 144° anniversario della fondazione dell’Arma, gli Allievi hanno ricevuto in dono un quadro che ritrae la consegna della Bandiera Nazionale alla Legione Allievi Carabinieri di Torino, un ricordo tangibile di un fine settimana di approfondimento, storia e tradizione.