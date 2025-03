Venerdì al tempio valdese di Chiotti l’ultimo saluto ad Alessandro Ghigo

L’ultimo saluto al 41enne Alessandro Ghigo di Perrero si terrà venerdì 28 marzo, alle 10,30, nel tempio valdese della frazione Chiotti in via Borgata Chiotti Superiore. L’uomo è morto tragicamente lunedì mentre stava segando un albero per fare legna. Il tronco della pianta si è aperto e lo ha travolto senza lasciargli scampo, malgrado i soccorsi tempestivi. L’uomo, che faceva il gommista a Pinerolo, lascia la compagna Sonia e un figlio piccolo.