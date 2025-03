Firmato un accordo per l’inclusione lavorativa tra GTT, Fondazione Operti e Comune di Pianezza

È stato firmato a Torino un importante Accordo Quadro tra il Comune di Pianezza, GTT - Gruppo Torinese Trasporti e la Fondazione Don Mario Operti, volto alla definizione e attuazione di percorsi di inclusione lavorativa, sociale e finanziaria rivolti a persone in condizione di fragilità, con particolare attenzione a donne, migranti e persone disoccupate o precarie.

Alla firma dell’accordo erano presenti il Sindaco di Pianezza, Antonio Castello, Andrea Tortora, Responsabile Risorse Umane di GTT e Antonio Sansone, Segretario Generale della Fondazione Don Mario Operti.

Il progetto nasce con l’obiettivo di creare opportunità concrete di inserimento nel mondo del lavoro, a partire da un percorso strutturato che prevede la formazione e il conseguimento delle patenti D e CQC, necessarie per la professione di conducente di mezzi pubblici. I partecipanti potranno poi accedere a un tirocinio curriculare presso GTT, con prospettive di assunzione.

L’iniziativa prevede il coinvolgimento di 15-20 partecipanti con un percorso formativo di 4-6 mesi. Il costo stimato per ciascun partecipante sarà condiviso tra gli stessi beneficiari, la Fondazione Don Mario Operti, GTT e, in parte, il Comune di Pianezza. Per chi non potesse sostenere il contributo economico iniziale, è previsto l’accesso al Fondo SO.RRI.SO., strumento di microcredito a cui il Comune si impegna ad aderire.

“Un progetto che unisce inclusione sociale e risposta a bisogni reali del mercato del lavoro – ha commentato il Sindaco Antonio Castello – in un momento storico in cui la carenza di conducenti e l’esclusione dal lavoro di molte fasce fragili della popolazione rappresentano due emergenze che possono trovare una soluzione comune. Un particolare grazie va al lavoro di costruzione e coordinamento del progetto, condotto con impegno e visione fatto dall’Assessore alle Politiche Sociali e al Lavoro del Comune di Pianezza, Lucianella Presta, da Roberto Bacilieri, funzionario Risorse Umane di GTT e Carlotta Vaccarino, Responsabile Area Microcredito ed educazione Finanziaria della Fondazione Operti che hanno seguito passo dopo passo la definizione dell’accordo, favorendo il dialogo tra enti e ponendo al centro i bisogni concreti del territorio”.

L’accordo prevede anche una fase di monitoraggio e valutazione, per verificare i risultati del primo percorso sperimentale, che dovrebbe prendere il via entro maggio 2025, con i primi inserimenti professionali previsti per l’autunno.

Con questo accordo, GTT, la Fondazione Operti e il Comune di Pianezza si pongono come promotori di un modello innovativo di politiche attive per il lavoro, fondato sulla collaborazione tra pubblico, privato e terzo settore, capace di coniugare inclusione, formazione e occupazione.