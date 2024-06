Militare dell'Esercito vede un'auto in fiamme e allerta i soccorsi: fuoco spento, salvato occupante del mezzo

Intervento nella tarda mattinata di oggi, lunedì 24 giugno, a Nichelino della squadra 51 dei vigili del fuoco di Torino, distaccamento di Lingotto.

Un militare dell'esercito ha allertato i soccorsi dopo aver visto un'auto Gpl in fiamme con all'interno una persona. Sul posto i pompieri hanno spento le fiamme e messo in sicurezza il veicolo. La persona all'interno è stata estratta e successivamente prestata ai soccorsi sanitari per accertamenti.

In loco presente la polizia locale di Nichelino per la gestione del traffico e i rilievi del caso.