Valle (PD): "Per una visita dermatologica alle Molinette c'è spazio a febbraio 2026. Su liste d'attesa meno spot domenicali"

"Sono passati 10 mesi dall'inizio del mandato e quasi sei anni dall'insediamento del Presidente Cirio. È giusto ricordarlo quando si fa il punto sulle liste d'attesa perché tra IA, hackathon e brain storming, il rischio di perdere mindfulness è dietro l'angolo", è quanto sostiene il vice Presidente IV Commissione del Consiglio regionale Daniele Valle, consigliere regionale del Partito Democratico.

Valle elenca i tempi d'attesa per differenti tipologie di visite. "Per un'ecografia muscolare - sostiene - l'unico posto disponibile in tutto il Piemonte è il 16 dicembre alla LARC. Per una colonscopia, invece, è impossibile trovare disponibilità in Piemonte, quindi si consiglia di provare in Lombardia. La visita dermatologica è disponibile a settembre a Orbassano, ma se si desidera farla alle Molinette, sarà necessario aspettare fino a febbraio 2026. Per la visita oculistica, l'unico appuntamento disponibile in tutto il Piemonte è il 10 gennaio a Pinerolo. La risonanza magnetica alla colonna vertebrale è disponibile a fine maggio a Rivoli, ma se si preferisce Torino, sarà necessario attendere fino a ottobre al Mauriziano. L'ecografia dell'addome è fissata sotto l'albero di Natale, il 16 dicembre al Mauriziano di Torino. Infine, per le visite pneumologiche, ci sono disponibilità ad aprile al Martini e al San Luigi."



"Il tema delle liste d'attesa, di una accessibilità al servizio sanitario nazionale garantita a tutti senza barriere economiche - prosegue - è serio e complesso, richiede nuovi modelli di organizzazione del servizio e nuove assunzioni."



"Gli spot domenicali e gli annunci non bastano - conclude l'esponente in regione del Pd - Quando si vorrà discutere di un nuovo piano sociosanitario, che accolga le esigenze di una società e di una medicina che sono cambiate, noi saremo disponibili al confronto."