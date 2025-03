Grugliasco "Dog Friendly": 12 incontri per formare persone più consapevoli nella gestione dei cani

Il Prof. Antonio Borrelli del Dipartimento di Scienze Veterinarie, in collaborazione con la Città di Grugliasco e un un team di esperti cinofili UAM Umanimalmente, sono lieti di annunciare il lancio del progetto "Grugliasco DOG Friendly", un'iniziativa pensata per creare un rapporto positivo tra il cane e la sua persona di riferimento, promuovendo la comprensione reciproca e la convivenza responsabile.

Il corso è gratuito ed è rivolto ai soli residenti nel Comune di Grugliasco.

Struttura del programma

Il programma prevede un totale di 12 incontri, suddivisi in sessioni teoriche e pratiche, con l'obiettivo di formare cittadini più consapevoli e cani più equilibrati.

Il percorso avrà inizio il 28 marzo 2025, con una serata inaugurale alla presenza delle autorità locali, e si concluderà con un esame pratico finale.

Calendario degli incontri:

Venerdì 28 marzo 2025 ore 20.00 – Presentazione e inizio del progetto presso il Canile Sanitario comunale di Grugliasco. Ingresso da Piazza Morselli, 1.

La partecipazione all’incontro sarà fondamentale per l'adesione al percorso cinofilo. In questa occasione la presenza del cane non è prevista.

Primo argomento: La legislazione e il buon senso.

4 aprile 2025 – I bisogni del cane.

11 aprile 2025 – Comunicazione.

Conclusione parte teorica e selezione per la fase pratica

Sabato 12 aprile 2025:

dalle ore 9:00 alle ore 11 – Gioco e attrezzatura. Al termine di questo ciclo, verrà rilasciato un attestato di partecipazione per chi ha seguito tutti gli incontri teorici.

dalle 11:00 alle 12:00, si svolgerà una valutazione dei binomi cane-persona per la fase pratica. Verranno selezionati 12 binomi, suddivisi tra i quattro educatori, per accedere alla fase pratica.

Siamo lieti di annunciare che in questa occasione l'Assessore Raffaele Bianco, con deleghe alla Transizione Ecologica, Trasporti e Sicurezza del Comune di Grugliasco, sarà presente per dare il benvenuto ai partecipanti.

Incontri pratici

Gli incontri saranno organizzati in piccoli gruppi, con un massimo di tre binomi per educatore.

Conoscenza reciproca e gioco

Attenzione e luring

Richiamo

Seduto, terra e resta

Gestione del guinzaglio

Passeggiata in esterno

Esame finale

Al termine del percorso, verrà effettuata una prova pratica per valutare i progressi raggiunti.

Requisiti per la partecipazione

Persone

Residenza a Grugliasco (il cane può essere intestato a un altro proprietario).

Maggiore età.

Partecipazione continuativa: deve essere sempre la stessa persona a seguire gli incontri.

Scelta del giorno per la pratica in base alle disponibilità degli educatori.

È consentita una sola assenza.

Cani

Età minima: 12 mesi.

Buono stato di salute, microchip e vaccinazioni in regola.

Nessun problema comportamentale grave.

Non ammessi cani in calore, in gravidanza, in allattamento o cani d’assistenza.

Per aderire, è fondamentale prendere parte alla serata di presentazione venerdì 28 marzo 2025.

Questo percorso rappresenta un’opportunità per sviluppare una relazione più consapevole con il proprio cane, migliorando la convivenza e la qualità della vita di entrambi.