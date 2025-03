Giovanni Pierluigi da Palestrina, un tributo musicale a 500 anni dalla nascita

Per ricordare il 500esimo anniversario della nascita del compositore e organista Giovanni Pierluigi da Palestrina l'associazione culturale Contatto, nell'ambito della rassegna Chivasso in Musica, sostenuta dal Bando MusicArt della Città di Chivasso e patrocinata dalla Città metropolitana di Torino, ha organizzato un concerto in programma sabato 5 aprile alle 21 nel Duomo Collegiata di Santa Maria Assunta.