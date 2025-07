A Monteu da Po lavaggio strade e piazze e disostruzione dei tombini

A Monteu da Po sono iniziati da piazza Bava i lavori finali di lavaggio strade tramite canal jet con acqua ad alta pressione e gli interventi di verifica e disostruzione di griglie e caditoie. Queste operazioni sono proseguite per oltre una settimana nelle vie interessate dal fango dell’evento alluvionale.

Il lavaggio è stato effettuato in piazza Bava, piazza Fratelli Bandiera, piazzale Chiesa di San Grato, fronte Monumento ai Caduti, piazzale Cimitero Comunale compreso l’ingresso e il camminamento interno, in diversi tratti di corso Industria.

Nel contempo sono state controllate e disostruite da fango e detriti numerose griglie e caditoie, in particolare in piazza Bava, in piazza Fratelli Bandiera, in corso Industria e in tutta l’area antistante il Cimitero Comunale, per garantire un corretto deflusso delle acque piovane, fondamentale per la sicurezza di tutti.

Dall’Amministrazione Comunale sottolineano che “si tratta di azioni fondamentali per ripristinare le condizioni ottimali di strade, piazze e parcheggi, rimuovendo lo strato di terra rimasto e assicurando che l’acqua piovana possa scorrere normalmente. Inoltre, il sistema utilizzato è ecologico, perché impiega solo acqua senza aggiunta di sostanze chimiche, riducendo così l’impatto sull’ambiente”.