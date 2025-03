Ripartono gli incontri di Unitre a Mirafiori Sud: un viaggio tra cultura e storia

Da oggi ripartono gli incontri di Unitre a Mirafiori Sud. Si tratta di un ciclo di quattro appuntamenti culturali gratuiti, a cura della Fondazione della Comunità di Mirafiori in collaborazione con Unitre Nazionale e con il patrocinio della Circoscrizione 2. Tanti i temi culturali che spazieranno tra arte, storia, letteratura, scienza e attualità in presenza di esperti di riconosciuta esperienza e fama.

La convenzione

L’iniziativa intende dare continuità, dopo una lunga interruzione, alla pregressa esperienza dell’Unitre. Iniziativa che ha rappresentato per anni un punto di riferimento culturale e aggregativo per i cittadini, in particolare anziani, del quartiere Mirafiori. "Con la Convenzione firmata a fine 2024 tra Unitre Nazionale e Fondazione della comunità di Mirafiori - spiega il coordinatore al Bilancio della 2, Federico Raia -, l’ente proponente si impegna a restituire al territorio un’iniziativa accessibile, di qualità e molto richiesta".

Gli incontri saranno rivolti prevalentemente a persone over 65 aderenti a Unitre Mirafiori. Il tesseramento è obbligatorio e richiesto dal Regolamento dell’Unitre Nazionale: il tesseramento è comprensivo della copertura assicurativa per ciascun associato Mirafiori

Primo incontro



Appuntamento oggi alle 15 nella sala del Consiglio della Circoscrizione 2, in strada Comunale di Mirafiori 7. Partecipazione libera e gratuita fino a esaurimento dei posti disponibili. Spazio alla relazione del giornalista e storico, Gianni Oliva, su "Il pendio dei noci. Una storia di amore e di guerra, ambientata negli ultimi mesi del primo conflitto mondiale". E poi saluti istituzionali del presidente della 2, Luca Rolandi, del presidente di Fondazione Mirafiori, Anna Rosaria Toma, e di Piercarlo Rovera, presidente Unitre Nazionale. I successivi incontri avranno luogo giovedì 17 aprile, giovedì 22 maggio e giovedì 12 giugno sempre alle 15.