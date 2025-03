Le migliori altcoin sotto 1 dollaro che potrebbero salire alle stelle nel 2025

Quello delle criptovalute a basso costo è un mercato in continua evoluzione. Questi progetti sono spesso definiti “penny altcoins” e possono presentare potenziali significativi di crescita. In questo articolo ne presenteremo alcuni, valutando alcuni parametri come il prezzo (dati Coingecko) al momento della stesura e il market cap, insieme ad un parametro, la FDV (Fully Diluted Valutation), che ci aiuterà a capire la visione del potenziale futuro dei progetti.

La FDV è il valore massimo teorico di una criptovaluta, calcolato moltiplicando il prezzo attuale del token per l’offerta totale di token prevista. Si tratta di un valore importante poiché molte criptovalute rilasciano solo una parte dell’offerta massima inizialmente e il loro valore attuale potrebbe sembrare sottostimato rispetto alla FDV. Tuttavia, se il numero di token in circolazione aumenta senza una domanda proporzionata, il prezzo del token potrebbe scendere. Gli investitori devono quindi considerare la FDV per valutare il potenziale impatto dell’espansione dell’offerta sul valore del progetto.

Ecco una selezione di altcoin sotto 1 dollaro da considerare nel 2025:

1. Pudgy Penguins (PENGU)

Pudgy Penguins è una memecoin che ha guadagnato attenzione grazie alla sua vivace comunità. Attualmente, PENGU è scambiato a circa $0,006798. La sua capitalizzazione di mercato è di circa 427 milioni di dollari e la sua FDV è di 521 milioni con un volume di scambi giornaliero di circa 51 milioni di dollari.

2. Floki (FLOKI)

Floki, una delle memecoin a tema canino più longeve, è supportata sia da investitori istituzionali che da appassionati al dettaglio. Al momento, FLOKI viene scambiato a circa 0,00006944 USD, con una capitalizzazione di mercato di circa 672 milioni di dollari, una FDV di 697 milioni e un volume di scambi giornaliero di circa 141 milioni di dollari.

3. 1inch (1INCH)

1inch è un aggregatore di scambi decentralizzati che offre agli utenti le migliori tariffe di scambio disponibili. Il token 1INCH è attualmente scambiato a circa 0,2113 USD, con una capitalizzazione di mercato di circa 291 milioni di dollari, una FDV di 318 milioni e un volume di scambi giornaliero di quasi 24 milioni.

4. Trust Wallet Token (TWT)

Trust Wallet è un portafoglio mobile per criptovalute supportato da Binance. Il token TWT viene scambiato a circa 0,9324 USD, con una capitalizzazione di mercato di circa 388 milioni di dollari, una FDV di 938 milioni e un volume di scambi giornaliero di 14 milioni

5. JUST (JST)

JUST è una piattaforma DeFi basata sulla blockchain di Tron, focalizzata sulla creazione di un sistema finanziario equo e decentralizzato. Il token JST è attualmente scambiato a circa 0,0315 USD, con un valore totale bloccato di circa 3,4 miliardi di dollari

6. Decentraland (MANA)

Decentraland è una piattaforma di realtà virtuale basata su blockchain che consente agli utenti di acquistare, sviluppare e vendere proprietà virtuali. Il token MANA è scambiato a circa $0,2792, con una capitalizzazione di mercato di 521 milioni e un FDV di circa 612 milioni di dollari.

7. Starknet (STRK)

Starknet è una soluzione di scalabilità Layer 2 per Ethereum, progettata per migliorare la velocità e l’efficienza delle transazioni. Il token STRK viene scambiato a circa $0,1747 con una capitalizzazione di mercato di 479 milioni circa e un FDV di oltre un miliardo e 700 milioni

8. GALA (GALA)

GALA è una piattaforma di gioco decentralizzata che consente ai giocatori di possedere e controllare i contenuti di gioco. Il token GALA è attualmente scambiato a circa $0,01853, con un FDV di circa 809 milioni di dollari.

9. Chiliz (CHZ)

Chiliz è una piattaforma blockchain per l’industria dello sport e dell’intrattenimento, che consente ai fan di interagire con le loro squadre preferite attraverso token dedicati. Il token CHZ viene scambiato a circa $0,04772, con una capitalizzazione di mercato e un FDV di circa 452 milioni di dollari.

10. Cardano (ADA)

Cardano è una piattaforma blockchain nota per il suo approccio scientifico e la sicurezza. Attualmente, ADA è scambiato a circa 0,73 dollari. L’implementazione della soluzione di scalabilità Hydra ha migliorato significativamente la capacità della rete, rendendola un’opzione interessante per gli investitori. La sua capitalizzazione di mercato è di oltre 26 miliardi con un FDV addirittura di oltre 33 miliardi

Prevendite crypto che possono esplodere nel 2025

Oltre alle criptovalute a meno di 1 dollaro, già collocate sugli exchange, c’è un’altra opportunità per gli investitori di acquistare a prezzi molto bassi: quella di investire in token ancora in prevendita. Il guadagno può essere duplice in questo caso. I traders possono infatti guadagnare sia al momento del lancio che durante la prevendita, semplicemente attraverso le ricompense di staking. Le presale più calde del momento vedono protagonisti progetti diversi tra loro, ma ognuno con una peculiarità.

Troviamo progetti come $BEST, token nativo del portafoglio crypto BEST WALLET, la cui prevendita ha già superato gli 11 milioni di dollari. Best è un vero e proprio ecosistema che offre numerosi strumenti ai suoi investitori. Dalle previsioni di investimento a un DEX personalizzato, da sconti sulle transazioni ad accattivanti premi di Airdrop. Un token $BEST si acquista a $0,0245 e l’APY è del 137%. Un’altra prevendita di successo è sicuramente Solaxy, che ha toccato quasi i 29 milioni di dollari raccolti. 1SOLX si acquista a $0,001676 e rilascia un APY del 145%. Solaxy punta alla creazione di una Layer 2 su Solana che possa risolvere i problemi di congestione della Blockchain preferita dalle meme coin.

Ultimo progetto, la cui prevendita è agli sgoccioli e che si prepara al lancio sugli exchange è Meme Index. 1 $MEMEX si acquista con $0,01668 e retrocede un APY del 541%. Il progetto ha raccolto oltre 4 milioni di dollari. Il suo scopo è creare il primo indice decentralizzato di meme coin al mondo. $MEMEX è uno strumento che permette agli investitori di diversificare il proprio portafogli in base al loro profilo di rischio.