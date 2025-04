Le risate a Vigone diventano solidali grazie alla Fidas

Le risate portate sul palco del Teatro Selve dalla Fidas di Vigone si sono tradotte in aiuti solidali alle scuole medie, all’oratorio e al Centro Diurno. La dodicesima rassegna teatrale in piemontese, andata in scena dall’11 gennaio al 15 marzo, che ha coinvolto sei compagine, ha permesso di raccogliere circa 5.000 euro: 1.000 sono stati destinati alla media di Vigone per l’ippoterapia per alunni diversamente abili, 1.500 all’oratorio per le sue attività estive con i bimbi e i ragazzi del paese, come Casalpina, e 2.300 per sostenere il Centro Diurno di Casa Brun e le sue iniziative per i diversamente abili che lo frequentano – l’anno scorso il contributo era stato impiegato per portare gli utenti al mare.