"Torino deve riadattarsi ai cambiamenti climatici": il 19 aprile torna la Giornata della Terra

"Dobbiamo riadattarci ai cambiamenti climatici"

"La nostro città - ha spiegato l'assessore alla Transizione Ecologica Chiara Foglietta - non riesce più a rispondere positivamente ai cambiamenti climatici: dobbiamo andare in modo scientifico a riadattarci". “Eventi come la Giornata della Terra - ha aggiunto - rappresentano utili occasioni per coinvolgere attivamente le persone e sensibilizzarle sull’importanza della lotta al cambiamento climatico".

Cuore dell'evento i Giardini Reali

Cuore dell'evento saranno i Giardini Reali. Dalle 11 nell'Area Wellness sarà possibile fare sessioni di yoga e pilates, così come lezioni di danza movimento.

Dal dialogo sulla disabilità e sulle neurodivergenze all’ecoansia, passando per le nuove forme di attivismo e la lotta intersezionale che indaga il legame tra femminismo e ambientalismo, la Giornata della Terra offrirà un ricco programma di talk ospitati in tre aree dei Giardini Reali: il Teatro Romano, il Giardino di Levante e il Bastione.

Talk

Tra i protagonisti l’attivista e creator Andrea Grieco che dialogherà con esperti del settore e divulgatori sulle strategie di adattamento e il ruolo attivo che ciascuno può assumere per affrontare la crisi climatica.

Break The Silence Italia e Greenpeace Piemonte esploreranno il legame profondo tra crisi climatica e disuguaglianze di genere. Con la biologa nutrizionista Anna Carlin si parlerà invece di cosa significa oggi fare una scelta alimentare consapevole in un mondo in cui si parla sempre più di vegetarianesimo, diete flessibili e sostenibilità ambientale.

Valentina Isaja di Fondazione Zoom guiderà il pubblico in un viaggio tra le specie che abitano il nostro pianeta. Stooping Torino racconterà lo spirito della community che ha trasformato il "raccattare" in un'arte - anzi, in un modo sostenibile ed economico per arredare e dare nuova vita agli oggetti.

Programma per i bimbi

Ricco programma di attività anche nell'Area Kids. Cascina Falchera proporrà Equilibri in natura, un laboratorio che mette al centro l’esperienza relazionale dei bambini in rapporto con l'ambiente, con i coetanei e con le proprie competenze. Ne "La foresta che respira" i piccoli esploratori immagineranno sé stessi come alberi viventi, mentre dopo il racconto dell’ape Lulù e dei suoi amici Lalla la Farfalla, Raimondo il Bombo e Lena la Falena i partecipanti realizzeranno una bomba di semi.