A Pinerolo si discute del futuro dei servizi sociali del Pinerolese

“Spiegheremo come funziona il Consorzio socio-assistenziale e valorizzeremo le attività del Ciss del Pinerolese. Ma sarà anche un’occasione per parlare del futuro e del problema del mancato trasferimento da parte di Regione e Stato dei fondi necessari per garantire i servizi”. Silvia Lorenzino, coordinatrice del Pd di Pinerolo, introduce così l’incontro di domani, martedì 1° aprile, dalle 18,15 alle 19,45, nei locali del circolo cittadino in via Silvio Pellico 19

A lei toccherà il ruolo di moderatrice, mentre la presidente del Ciss Agnese Boni presenterà le attività e le difficoltà del Consorzio, per il ritardo significativo nei trasferimenti di fondi. Ospite del dibattito anche la consigliera regionale Monica Canalis, che da anni segue i temi del sociale e della sanità sul Pinerolese. Ingresso libero. A seguire si terrà un aperitivo a offerta libera.