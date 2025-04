Chieri, il ricco programma di iniziative per celebrare gli 80 anni della Liberazione

27 aprile il Palazzo municipale di Chieri aprirà le porte ai cittadini e ai turisti e renderà omaggio a tutti i Sindaci che si sono avvicendati dal dopoguerra ad oggi: lo annunciano il Sindaco Alessandro Sicchiero e l’assessora alla Cultura Antonella Giordano. «Chieri ha svolto un ruolo di primaria importanza nella Resistenza piemontese. La nostra città venne liberata il 19 aprile, aprendo la strada alla successiva liberazione di Torino e di tutto il Piemonte. Abbiamo accolto con entusiasmo l’appello delle istituzioni regionali, e, in occasione dell’80° anniversario della Liberazione, organizzeremo una cerimonia in Municipio per ringraziare i nostri 13 Primi Cittadini, o i loro famigliari, per l’impegno al servizio della democrazia e della Costituzione. Come hanno giustamente scritto nella loro lettera congiunta Alberto Cirio (Presidente Regione Piemonte), Davide Nicco (Presidente Consiglio regionale del Piemonte) e Domenico Ravetti (vicepresidente Consiglio regionale del Piemonte e presidente Comitato Resistenza e Costituzione), i Sindaci e le Sindache sono le “sentinelle” della nostra Repubblica».

Il programma di domenica 27 aprile prevede alle 9.30 la visita guidata gratuita alle sale auliche del Palazzo Municipale (a cura di Vincenzo Tedesco, Archivio Storico Città di Chieri), mentre alle 10.00, in Sala Consiglio, si svolgerà la cerimonia.

L’80° anniversario della Liberazione dal nazifascismo verrà celebrato da Chieri con varie altre iniziative, grazie ad un cartellone condiviso con le diverse associazioni del territorio.

Si inizia venerdì 18 aprile presso la Biblioteca Civica con un reading dell’attrice Valentina Diana dedicato alle donne nella Resistenza; sabato 19 aprile biciclettata a cura del collettivo Cambiavento; mercoledì 23 aprile, ancora alla Biblioteca Civica, l’incontro divulgativo intitolato “Il vento delle colline. L'insurrezione generale nel Torinese”, a cura di Istoreto-Istituto piemontese per la storia della Resistenza; venerdì 25 aprile, al mattino, sfilata attraverso le vie cittadine con partenza dal cimitero, (lettura dei nomi dei protagonisti della Resistenza chierese presso il Mausoleo dei Caduti Partigiani e ricordo dei caduti commemorati dalle lapidi presenti in città in collaborazione con l'ANPI); lunedì 28 aprile lo spettacolo teatrale “106 GAROFANI ROSSI Velia e Giacomo, l’Antifascista”, dedicato alla figura di Giacomo Matteotti (con Gianni Masella e Monica Massone, una produzione Quizzy Teatro), che andrà in scena al mattino all’Auditorium Rosario Livatino (rappresentazione riservata alle scuole medie) e alla sera all’Auditorium Leo Chiosso (ingresso libero); infine, martedì 29 aprile, nell’ambito del progetto “Pagine di storia della seconda guerra mondiale”, a cura dell’ANPI sarà proiettato il docufilm “La voce di Ventotene” dedicato all’esilio di importanti politici antifascisti, con interventi del professor Lucio Levi e del regista Stefano Di Polito.