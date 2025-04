Il pane a Pinerolo non è un cibo: Im.patto racconta le abitudini alimentari in quattro incontri

Non si parla di pane e poco di dolci. Più di sushi, pizze e hamburger. Questo è un piccolo sunto dello studio che verrà presentato a Pinerolo in quattro incontri pubblici sulle abitudini alimentari dei cittadini, dopo una ricerca condotta su centinaia di persone.

L’iniziativa promossa da Nova Coop è lo sbocco di una ricerca condotta nel campo durata un anno e grazie al partenariato con l’Asl To3, la Caritas di Pinerolo, la Comunità Laudato Sì e l’istituto Alberghiero Prever, a partecipare alle interviste sono state 809 persone.

Per un campione di 465 studenti, 271 lavoratori, 53 pensionati, 12 disoccupati e 8 non dichiarati.

Il progetto Im.patto, avviato da Nova Coop nel 2021 con l’intento di concretizzare azioni sul territorio relative al benessere, la sostenibilità, il cibo e la salute, ha coinvolto inizialmente 7 territori, per poi essere esteso nel 2024 anche a Pinerolo.

L’indagine ha raccolto un bacino ampio e vario di risposte. Tra i risultati emersi un dato curioso è che quasi nessuno degli intervistati ha indicato il pane come alimento.

“Questo spunto è molto interessante, sarà sicuramente un punto di partenza per una riflessione durante i prossimi incontri” osserva Sara Tresso, responsabile del progetto per Nova Coop, che sottolinea come sia fondamentale capire se questo alimento sia solo dato per scontato oppure se effettivamente le persone hanno perso l’abitudine di consumarlo.

Anche i dolci non sono molto ricorrenti nella descrizione dei pasti e solo il 23% degli intervistati ne ha parlato.

Tra i cibi preferiti, soprattutto tra i più giovani ricorrono spesso piatti più elaborati e anche meno salutari, come sushi, pizza e hamburger.

Gli incontri hanno come obiettivo quello di presentare i risultati dell’indagine, fornendo una prospettiva da parte dell’Asl su quali siano le linee guida per un’alimentazione corretta e a coordinarli ci sarà Francesco Giorda, autore e attore teatrale che da anni utilizza il suo lavoro e la sua passione per declinarla su progetti di formazione e divulgazione.

Il primo appuntamento sarà domani, 2 aprile, all’Istituto Alberghiero Prever alle 18, per partecipare è necessario prenotarsi alla mail: prenotazioni@preveronline.it.

Gli incontri successivi si svolgeranno sempre alle 18 ma in sedi differenti: l’8 aprile alla Stazione di posta di Caritas in piazza Santa Croce (non serve prenotazione), l’8 maggio all’ospedale di Pinerolo e il 21 maggio al Fiorfiore Cafè dell’Ipercoop di Pinerolo.

Per eventuali dubbi consultare il sito www.im-patto.it/pinerolo.