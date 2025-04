Teatro Cardinal Massaia: "Morte accidentale di un anarchico" torna a far riflettere

Il Teatro Cardinal Massaia di Torino si prepara ad accogliere, il 4 aprile alle ore 21:00, un classico intramontabile del teatro italiano: "Morte accidentale di un anarchico" di Dario Fo. Lo spettacolo, curato da Franca Rame, vedrà la regia di Claudio Destino e Federica Tucci, promettendo una rappresentazione coinvolgente ed attuale di un testo che non smette di interrogare la coscienza civile.



Scritta nel 1970, l'opera di Fo si ispira a fatti di cronaca realmente accaduti, trasformando una vicenda drammatica in una satira caustica e irriverente sul potere, la manipolazione dell'informazione e le oscure dinamiche che possono nascondersi dietro la "verità ufficiale"

Il titolo della pièce allude, ironicamente, alla morte di Giuseppe Pinelli, precipitato il 15 dicembre 1969 dal quarto piano della questura di Milano, nel corso dell’interrogatorio per la strage di Piazza Fontana. Le circostanze della morte, non chiare, furono poi archiviate come un caso di “malore attivo”.

Attraverso un meccanismo teatrale geniale e l'irresistibile comicità tipica dell'autore premio Nobel, lo spettacolo conduce il pubblico in un vortice di equivoci, travestimenti e paradossi.



"Siamo partiti dallo studio, non solo del testo di Fo e di tutto il materiale che lascia in eredità,- ha spiegato uno dei due registi, Claudio Destino-, ma aprendo anche uno spazio al dialogo, alla riflessione e alla condivisione. Abbiamo cercato attraverso i dati e gli atti ufficiali che hanno caratterizzato la scrittura del testo di Fo, di ritornare in quella stanza della questura di Milano e ripercorrere ciò che accadde, per non dimenticare".



La commedia che prende spunto dalla vicenda di un emigrante italiano che nel 1921,“volò” fuori da una finestra del palazzo della polizia di New York, inizia infatti, nella stanza di una questura, dove il Commissario minaccia di arrestare un personaggio che si rivela essere un Matto.



Questo personaggio, abile trasformista e provocatore, perno attorno al quale ruota tutta la vicenda, si introduce nell'ufficio di polizia incaricato delle indagini e, smascherando le contraddizioni e le manipolazioni dei funzionari e ricostruisce una versione dei fatti tanto inverosimile quanto tragicomicamente plausibile e lo fa attraverso un dialogo rapido e serrato, in cui con pungente ironia ci fa ridere e poi ancora arrabbiare, riflettere



"Il nostro lavoro – ha incalzato ancora il regista,- parte infatti dall'urgenza etica e artistica di risvegliare la forma del teatro nella sua essenza più naturale, per credere che il teatro si possa ancora dimostrare il luogo più autentico, per riconquistare quegli spazi di espressione e libertà".



L'appuntamento al Cardinal Massaia di via Sospello rappresenta un'occasione per ridare vita ad un capolavoro del teatro contemporaneo, interpretato con sensibilità e intelligenza dalla compagnia Eleftheria che saprà certamente restituire la forza e l'irriverenza del testo originale.



"Desideriamo, per chi ancora non la conosce, raccontare attraverso la commedia di Fo, che cos'è accaduto a Giuseppe Pinelli e, -ha continuato Claudio Destino- al contempo, omaggiare la sua memoria a chi invece ha seguito e vissuto in quegli anni la vicenda. Poi, senza giudizio alcuno, vogliamo ricordare e dedicare questo spettacolo a tutte quelle morti accidentali che purtroppo ancora oggi accadono. Infine, ci auguriamo di poter lasciare una piccola speranza e una dose di coraggio per non farsi schiacciare inesorabilmente dalle ingiustizie che ci circondano quotidianamente anche quando sono dettate dal potere".



La commedia vede in scena gli attori Simone Ricci, Claudio Destino, Vincenzo Leone, Francesco Savarino, Beatrice Frattini.

Le musiche sono state scelte da Claudio Destino e arrangiate da Marcello Coco, che cura anche il disegno luci.

"Con scenografia e costumi invece, - continua Destino,- insieme a Federica Tucci,- abbiamo voluto, "giocare" tra i giorni nostri e gli anni '70. Come per riportare la vicenda di quegli anni ad oggi. Abbiamo deciso di ricreare la stanza della questura in modo essenziale e pulito, quasi scarna e fredda. E per spostare il focus più sui dialoghi serrati e i contenuti del testo. Abbiamo ricreato la finestra come un'ampia cornice, quasi come a rappresentare un simbolo, un passaggio oltre il quale non si torna più indietro".



La locandina è stata realizzata da Diego Lalomia, ispirandosi al volto di Claudio Destino, che interpreterà appunto il Matto, attraverso la rappresentazione di un volto sorridente ed esasperato, quasi come se volesse "urlarci" in faccia la verità.

Dopo il debutto a Torino di venerdì 4 aprile 2025 al Teatro Cardinal Massaia, la commedia verrà rappresentata in diverse città: Auditorium Franca Rame a Rivalta di Torino (TO) il 06/04 ore 21, Teatro Garage a Genova il 19/04 ore 21, Teatro del Meloncello a Bologna il 26/04 ore 21 e Teatro Giovanni Testori a Forlì il 27/04 ore 20,30.

Informazioni utili

• Data: 4 aprile 2025

• Ora:21:00

• Luogo:Teatro Cardinal Massaia via Sospello 32/C, Torino

• Il costo dei biglietti è di 16 euro per l’intero e 13 euro ridotto. Unico online: 14 € Per effettuare la prenotazione dei biglietti è possibile consultare il seguente link https://teatrocardinalmassaia., telefonando in teatro al numero: 011 2216128 oppure inviando una mail a prenotazioni@. Per tutte le altre repliche il costo del biglietto intero è di 15 €, ridotto 10 € . Per prenotare è invece possibile contattare il numero 340 7896306 o inviare una mail a eleftheria.teatro@gmail.com.