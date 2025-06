Prolungamento metro fino a Cascine Vica, arriva il 1° treno. Ma mancano ancora i soldi per gli altri convogli

Altro passo concreto verso il prolungamento della linea 1 fino a Cascine Vica: questa mattina è stato consegnato nella nuova officina di Collegno il primo dei previsti quattro treni “Boa” Metropolis che andranno ad implementare l’attuale flotta. I mezzi ALSTOM sono già equipaggiati con il nuovo sistema ed entreranno in servizio contestualmente all’attivazione del nuovo sistema di segnalamento e controllo della marcia(CBTC), al momento in fase di sperimentazione. La consegna dei restanti treni avverrà entro il 2025.

Le novità

I convogli sono caratterizzati da 4 carrozze comunicanti tra loro, oltre ad una postazione dedicata ai passeggeri con disabilità: il sistema di videosorveglianza è collegato poi in tempo reale con il posto di comando e controllo. Le carrozze sono illuminate a led e hanno schermi multimediali. I mezzi sono stati costruiti per il 96% con materiali riciclabili e sono dotati di motori ad alte prestazioni. La livrea richiama i colori distintivi della città di Torino: il giallo e il blu su sfondo bianco.

Chiesti al Governo 150mln

I treni si inseriscono in un appalto del valore di 156 milioni di euro, che prevede anche il nuovo sistema di sistema di segnalamento CBTC, essenziale per l'estensione della linea 1 fino a "Cascine Vica". Al momento sono in corso i lavori di completamento delle quattro nuove stazioni: Certosa, Collegno Centro, Villaggio Leumann e Cascine Vica. Proprio per servire il maggior numero di passeggeri che arriveranno con il prolungamento fino a Rivoli, la Città di Torino ha da tempo presentato richiesta di finanziamento al MIT per ulteriori 150 milioni di euro per l’acquisto di altri 12 treni, a cui si aggiungono 58 milioni di euro per interventi accessori.

"Questi nuovi convogli – dichiara Bernardino Chiaia, Presidente e AD di Infra.To - rappresentano il primo aggiornamento della flotta da quando la linea è entrata in servizio commerciale; ci auguriamo che possano essere presto accompagnati da ulteriori unità in numero sufficiente a sfruttare appieno le potenzialità offerte del nuovo sistema di segnalamento CBTC ”.

"È un investimento concreto nel futuro del trasporto pubblico torinese, che accompagna l’estensione della Linea 1 e si inserisce in una visione più ampia di città connessa, moderna e attenta all’ambiente” ha aggiunto l'assessore alla Mobilità Chiara Foglietta