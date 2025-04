Chiudere il distributore, più panchine e rimettere in sesto il pavimento: oltre 1000 firme per piazza Montanari

Oltre 1000 firme in meno di un mese: Santa Rita è unita contro il benzinaio di piazza Montanari. La richiesta al Comune è di riqualificare l'area verde e di revocare la concessione al distributore di carburante situato su un lato della piazza, per i disagi che crea ai frequentatori della zona.

Alcuni residenti si sono riuniti in comitato spontaneo e, con la raccolta firme, hanno presentato la petizione al Consiglio Comunale. Il benzinaio in questione, dicono, è stato riaperto lo scorso 14 marzo dopo tre anni di inattività, a sorpresa, e inizialmente era addirittura alimentato con un generatore. A quel punto i cittadini si sono mobilitati, sperando di riuscire ad avere una piazza a misura di anziani e bambini, con più verde e non col traffico e odore di benzina portato dal distributore di carburante.

No al distributore

"Il distributore - ha spiegato la prima firmataria Carmela Bonaventura - è molto vicino al semaforo, la via è stretta e i prezzi competitivi attirano molti clienti, con l'aumento del traffico veicolare. Inoltre l'ingresso sul marciapiede crea disagio ai pedoni: in alcuni orari ci sono scie di studenti che passano. Due negozi hanno chiuso nell'ultimo anno, una riqualificazione della piazza potrebbe anche spingere il commercio".

Rilancio totale

Ma la chiusura del benzinaio non è l'unica richiesta dei residenti, che vorrebbero una piazza Montanari più verde e vivibile. "Ci stiamo battendo per riqualificare questa zona urbana, la città sta diventando oppressiva e questi pochi spazi verdi li vogliamo proteggere - ha commentato Tiziana Broggi, una delle tre promotrici della petizione - Il degrado ultimamente è stato così evidente da farci agire. In particolare la pavimentazione è sconnessa per le radici degli alberi, il verde è malcurato. C'è un problema di pulizia e di educazione: gli operatori ecologici puliscono solo i cestini ma c'è molta spazzatura in terra, per la maleducazione dei cittadini, ma senza nessuna sanzione. Se le persone trovano un ambiente bello lo tengono bello, se lo trovano degradato lo rendono degradato".

Più panchine

A completare il rinnovo della piazza servirebbe il posizionamento di nuove panchine e la manutenzione delle esistenti e dei cestini, la rimozione di tronchi tagliati e il miglioramento delle aiuole verdi e della pavimentazione, in molti punti sconnessa. Oltre allo spazio di fronte al distributore di benzina, due posti auto potrebbero essere recuperati dalla rimozione di due nasi di asfalto su via Tripoli, un tempo utilizzati per i bidoni dell'immondizia, adesso posizionati internamente ai condomini. L'obiettivo, per i residenti di Santa Rita, è riuscire a creare un vero e proprio "cortile condominiale" pubblico, incastonato tra i palazzi.

Successivamente al diritto di tribuna presieduto dal vicepresidente vicario del consiglio comunale Domenico Garcea che si è svolto questa mattina, la petizione verrà presentata e discussa nelle commissioni del Consiglio Comunale, alla presenza degli assessori competenti, in data ancora da fissare.