Al via la rassegna Sguardi d'altrove: la rassegna sul cinema oltre le frontiere giunge alla 4^ edizione

Giunge alla quarta edizione Sguardi d’altrove, l’annuale viaggio cinematografico attraverso le frontiere che intende offrire prospettive originali su altri Paesi e altre culture organizzato da AIACE Torino in collaborazione con Slow Cinema e con il sostegno della Regione Piemonte, di CIPS – Cinema e Immagini per la Scuola e di Amici del cinema.

Curato da Daniela Ricci, l’appuntamento si articola per il 2025 nelle proiezioni al Cinema Fratelli Marx di due lungometraggi, provenienti rispettivamente dal Burkina Faso e dal Marocco. Lunedì 7 aprile sarà proposto Katanga, la danse des scorpions di Dani Kouyaté (alle ore 21.00). Seguirà, martedì 8 aprile, la doppia proiezione di La Mère de tous les mensonges (alle ore 9.30 per le Scuole Secondarie di II grado, in collaborazione con l’Archivio Nazionale della Resistenza, e alle ore 21.00 per il pubblico), diretto da Asmae El Moudir.

Per info e programma completo: https://aiacetorino.it/