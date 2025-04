Fondato sul lavoro: a Flashback Habitat 26 opere dall'antichità a oggi raccontano problemi senza tempo

Fino a domenica 27 luglio negli spazi di Flashback Habitat apre la mostra, Fondato sul lavoro.



Flashback analizza il ruolo dell’artista nel “gridare” e denunciare, attraverso la sua acuta visione del mondo, le ingiustizie e le sopraffazioni sociali. Ventisei opere che attraversano epoche differenti e vogliono essere testimonianza di questioni che oggi quanto mai si rivelano urgenti.



Il lavoro è al centro del patto sociale, principio fondativo della Repubblica e motore dell’avanzamento della società. Ma quale lavoro? Per chi e a quale prezzo?



La mostra esplora il tema nella sua complessità, svelandone le contraddizioni e i mutamenti. In un momento storico segnato da precarietà, diseguaglianze e dall’emergenza globale delle morti sul lavoro, la questione assume una rilevanza ancora più profonda, dando voce a chi resta spesso invisibile.



Il percorso espositivo si snoda tra linguaggi ed epoche differenti, dal IV secolo a.C. fino a oggi, intrecciando l’eredità artistica del passato con le urgenze del presente.



L’Anonimo Ceramista Attico, Gerhard van Steenwijck e il Ceramista Cinese della Dinastia Yuan offrono un affresco sulla storia del lavoro domestico. Le opere riflettono una realtà sociale che attraversa i secoli, dove il lavoro domestico era svolto prevalentemente da donne, spesso giovani e provenienti da ceti sociali più umili. Un lavoro durissimo e spersonalizzante, privo di autonomia e diritti, che costringeva a rimanere silenziosi e invisibili.



Tra gli artisti in mostra Turi Rapisarda, Lorenzo Viani, Gianluca e Massimiliano De Serio, Luca Vitone, Pierfrancesco Lafratta, Carlo Fornara, Giuseppe Santomaso, Alessandro Bulgini, Giuseppe Pennasilico, Domenico Antonio Mancini, Leonard D. bbott e Helen G. Haskell, Igor Grubic, Renato Guttuso, Ottavia Brown, Arcangelo Sassolino, Cosimo Calabrese, Francesco Sena.



Per info: https://www.flashback.to.it/