Karla Sofía Gascón a Torino: la star di Emilia Pérez è la madrina del 40° Lovers Film Festival

Sarà Karla Sofía Gascón la super ospite e madrina del Lovers Film Festival che si svolgerà dal 10 al 17 aprile al Cinema Massimo.

Durante la serata inaugurale, la pluripremiata attrice, recentemente candidata all’Oscar per il ruolo di protagonista in Emilia Pérez, dialogherà con la direttrice Vladimir Luxuria.

Il talk sarà preceduto dall’introduzione di Andrea Occhipinti, attore e fondatore di Lucky Red. Infine, l’artista partenopeo Andrea Maresca in arte Spiff - autore del manifesto - interverrà alla serata insieme alle Karma B.

Diretta per la sesta volta da Vladimir Luxuria, la rassegna raggiunge un importante traguardo compiendo 40 anni.

“Quest’anno compio 60 anni, ma cosa volete che siano gli anni in confronto all'eternità, i film quando hanno valore sono eterni. Sesto anno, sono emozionata di festeggiare questo 40esimo del Lovers in una città che mi ha accolta e in cui si lavora bene, una città aperta, una città dei diritti” commenta la direttrice Vladimir Luxuria. “Abbiamo scelto ospiti che si sono spesi per i diritti e la comunità LGBTQ+.”

Tra i temi principali portati dal 40esimo Lovers quello della omogenitorialità e la comunità trans.

“Inutile che vi dica cosa sta succedendo in America, c’è una comunità in apprensione perciò abbiamo deciso di spenderci per queste tematiche”.

La direttrice artistica quest’anno sarà affiancata da Angelo Acerbi, assistente alla direzione e responsabile della selezione e dai selezionatori Elisa Cuter e Alessandro Uccelli.

Primo Lovers Film Festival da direttore del Museo del Cinema per Carlo Chatrian: “Penso che il Festival abbia sempre tenuto alto l’accento della qualità dei film. Sono sicuro che anche quarantesima edizione manterrà questa sfida”.

La serata inaugurale

La quarantesima edizione del Lovers Film Festival si aprirà giovedì 10 aprile, alle 19,30 nell’Aula del Tempio della Mole Antonelliana simbolo della città di Torino e sede del Museo Nazionale Del Cinema (via Montebello 20) con il consueto saluto della madrina.

Il Premio Stella della Mole

Alan Cumming, il celebre attore e produttore scozzese naturalizzato statunitense, verrà insignito della Stella della Mole, il premio che il Museo Nazionale del Cinema attribuisce a personalità che hanno lasciato un segno indelebile nel mondo del cinema e non solo. Alan Cumming sarà al festival anche in qualità di interprete di “Drive Back Home” di Michael Clowater.

Gli Ospiti

Oltre alla madrina Karla Sofía Gascón, Lovers ospiterà tra gli altri Andrea Occhipinti e Gaël Morel, Luis Sal, Lorenzo Balducci, Gabriele Salvatores, Cynthia Kruk, Marco Simon Puccioni e il suo compagno Giampietro Preziosa, James Duval, La Diamond, Priscilla. Ospite musicale sarà Ditonellapiaga.

Le celebrazioni

Quest’anno saranno presenti alcune piccole celebrazioni, tra queste Lovers is Lucky, gli omaggi a Gaël Morel e Gregg Araki. Uno spot dedicata ai film tedeschi e italiani, che sono tra i Paesi che hanno partecipato più numerosi al concorso.

I Film

70 film in programma, provenienti da 26 nazioni. Il film di apertura sarà “Vivre, mourir, renaître” di Gaël Morel (Francia, 2024, 109’). Il film di chiusura sarà “The Wedding Banquet” di Andrew Ahn (Usa, 2025, 102’).

Le sezioni competitive

Tre le sezioni competitive principali: All The Lovers, concorso internazionale lungometraggi; Real Lovers, concorso internazionale documentari e Future Lovers, concorso internazionale cortometraggi. Il Lovers Film Festival assegnerà inoltre: il Premio Torino Pride, il Premio Giò Stajano, il Premio Matthew Shepard e il premio Riflessi nel Buio. Torna anche il premio delpubblico Audience Award. Gli spettatori avranno la possibilità di dare un voto per ogni categoria principale dei concorsi del festival: All the Lovers, Real Lovers e Future Lovers.

La festa

Torna venerdì 11 aprile al Centralino Club, il Festival’s Official Party che, nel 2025, sarà anche una vera e propria festa di compleanno.

Per info e programma completo: https://www.loversff.com/it/