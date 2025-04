Cisl Torino e Canavese a congresso con il nuovo segretario Filippone: "Pronto un appello per Torino e l'area metropolitana"

Il valore e il ruolo della partecipazione nel mondo del lavoro, le sfide delle transizioni e dell’intelligenza artificiale e il futuro dell’area metropolitana torinese: sono questi i principali temi al centro del quarto congresso della Cisl Torino-Canavese, in programma giovedì 3 e venerdì 4 aprile 2025, al Centro congressi Santo Volto, in via Borgaro 1, a Torino.

L'evento ha come slogan “Il coraggio della partecipazione” e sono attesi gli interventi, tra gli altri, della leader nazionale Cisl, Daniela Fumarola, il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo e il segretario regionale Cisl, Luca Caretti. Sono 203 i delegati al congresso della Cisl territoriale, in rappresentanza di 99mila iscritti dell’area metropolitana.

Il programma della due giorni congressuale prevede nella giornata di giovedì 3 aprile la relazione del segretario generale Giuseppe Filippone, il saluto degli ospiti e l’intervento del sindaco di Torino, Stefano Lo Russo, il dibattito e le conclusioni del segretario generale Cisl Piemonte, Luca Caretti.

Nella giornata di venerdì 4 aprile, si svolge invece la tavola rotonda dal titolo: “Gestire le metamorfosi di Torino e dell’area metropolitana”, che sarà introdotta dal segretario generale Cisl Torino-Canavese, Giuseppe Filippone e dal presidente dell’Associazione culturale “Vera Nocentini”, Enzo Pappalettera, e moderata dall’ex segretario Cisl, Nanni Tosco.

Intervengono al dibattito Elena Gobbino, borsista presso il Dipartimento Culture, Politica e Società dell’Università di Torino, Franca Maino, attuale presidente dell’Ufficio Pio della Compagnia di San Paolo, Stefano Musso, già docente di storia del lavoro all’Università di Torino, Guido Bolatto, segretario generale della Camera di Commercio di Torino e Michela Favaro, vicesindaca di Torino.

Nel pomeriggio si svolgeranno le votazioni per il rinnovo delle cariche elettive.

“Il nostro congresso – spiega il segretario generale della Cisl Torino-Canavese, Giuseppe Filippone, alla guida della confederazione di via Madama Cristina da un mese – sarà l’occasione per discutere di quanto sta accadendo nel mondo e in Europa, della situazione italiana e naturalmente del nostro territorio. Nella seconda giornata dei lavori congressuali presenteremo il nostro ‘Appello per Torino e l’area metropolitana, con l’obiettivo di offrire un contributo di idee e proposte per il rilancio e lo sviluppo della città e del territorio“.