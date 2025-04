Artigiani in campo per promuovere le comunità energetiche rinnovabili: accordo tra Confartigianato Torino e Simtec Solaris

Un accordo per dare impulso alla nascita (e allo sviluppo) delle Cer, ovvero la Comunità energetiche rinnovabili. E' quello che arriva dall'accordo di collaborazione firmato da Confartigianato imprese Torino e Simtec Solaris. L'obiettivo: sostenere e dare nuova linfa all'uso degli impianti fotovoltaici, mettendo a regime i relativi benefici.

In Piemonte sono al momento presenti 67 CER (su un totale di 150 a livello nazionale), ma sono poi poche quelle realmente operative. Al loro interno, possono comprendere elementi diversi come cittadini, imprese e associazioni, pronte a produrre o quantomeno a utilizzare energia green, ottenendone benefici sia ambientali che economici. Le Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) hanno infatti l’obiettivo di produrre, consumare e gestire energia rinnovabile in modo condiviso e sostenibile. Il tutto autoproducendo energia da fonti rinnovabili ed utilizzandola in loco, con benefici ambientali (minori emissioni di Co2) e minori costi in bolletta.

Le CER sono promosse a livello europeo dalla Direttiva RED II (2018/2001/UE) e recepite in Italia con il Decreto Milleproroghe (Legge 8/2020). Il governo prevede incentivi e agevolazioni per la creazione e la gestione di queste comunità. E Confartigianato imprese Torino, avvalendosi del know how di Simtec Solaris, società leader nel settore, si propone di coinvolgere le aziende associate in questa sfida ambientale e di fornire tutta l’assistenza necessaria per la realizzazione del complesso iter realizzativo.

Esistono contributi a fondo perduto che arrivano fino al 40% delle spese ammissibili per la realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, mentre per l'energia condivisa all'interno della comunità sono previste tariffe incentivanti per un periodo di 20 anni.



“Con questo accordo – commenta Dino De Santis, Presidente di Confartigianato Torino – si dà vita ad un importante progetto etico che pone cittadini e imprenditori al centro, fornendogli una maggiore consapevolezza del sistema di produzione ed erogazione dell’energia. Inoltre, pone Confartigianato Torino all’avanguardia sul territorio metropolitano torinese nella ricerca di soluzioni al caro energia rispettose dell’ambiente. In questo contesto, la collaborazione è sicuramente la chiave di volta per avviare una seria ed efficace programmazione a sostegno di pensieri e azioni comuni finalizzate ad un futuro più green”.

“L’accordo stipulato con Confartigianato Torino – sottolinea Sergio Grasso, responsabile di Simtec Solaris – ha anche un valore strategico sia per lo sviluppo delle Comunità energetiche, sia per i notevoli vantaggi offerti agli associati Confartigianato che intendano avvalersi delle opportunità offerte dall’ accordo stesso".