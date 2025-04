Al tempio valdese di Pinerolo si parlerà di vergogna

Si parlerà di vergogna, un sentimento complesso e sfuggente, legato all’idea di convivenza civile. Marco Bouchard, ex magistrato e professore di Diritto Penale all'Università del Piemonte Orientale, fondatore di Rete Dafne - progetto a sostegno delle vittime di reato ne discuterà con il neuropsichiatra infantile Marco Rolando e con la psicoterapeuta Roberta Margiaria (referente clinica Rete Dafne) domani, giovedì 3 aprile, alle 20,30, al tempio valdese di via dei Mille a Pinerolo, nell’incontro organizzato dall’associazione ‘Ettore Serafino’. Bouchard presenterà il suo libro ‘La vergogna del giusto e dell’ingiusto. Storie e pensieri di un'emozione inattuale’ (Bollati Boringhieri), in cui ne indaga le pieghe e le differenti accezioni, dalla vergogna ‘buona’ a quella ‘cattiva’. Ingresso libero