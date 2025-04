Ottant’anni dopo, riscoprire la missione Winkle e la Resistenza internazionale”

Dal 14 aprile al 2 maggio, in occasione dell’ottantesimo Anniversario della Liberazione, la Fondazione Salvemini propone un’installazione multimediale che rappresenta gli sforzi per ottenere la tanto bramata libertà e un capitolo sconosciuto della storia piemontese, soffermandosi sull’antefatto e quindi sul periodo che strettamente precede l’insurrezione stessa. In territorio piemontese, poco prima della Liberazione si svolge la missione “Winkle” (dall'inglese chiocciola di mare).

In un'atmosfera d’attesa e di mobilitazione, si incrociano i destini dei tre polacchi paracadutati nelle Langhe e del comandante Enrico Martini “Mauri”. Pochi, ma significativi elementi rievocano questa singolare storia che porta a riflettere sul contributo alleato nella lotta di Liberazione, sulla Resistenza internazionale e sulle sorti intricate degli individui scossi dalla guerra.