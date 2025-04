Assistenza agli anziani da condividere: ecco la badante di condominio. Il progetto in centro città

Settemila euro di finanziamento alla Cooperativa di assistenza familiare ABS - l'80% della spesa, come da regolamento - permetteranno di fornire una badante e una consulente - chiamata procuratrice d'aiuto - ad almeno 6 famiglie nello storico Palazzo dei tessitori , per un supporto di 460 ore totali da aprile a dicembre .

Un'assistente condivisa tra più famiglie: è la badante di condominio , che aiuterà alcuni anziani delle case popolari di via San Massimo e via Giolitti, grazie alla Circoscrizione 1.

Gli anziani da aiutare devono essere parzialmente o pienamente autosufficienti, per non avere bisogno di un'assistenza esclusiva e prolungata, ma in compenso la possibilità di condividere un'assistente familiare con altre persone rende il servizio più economico e crea situazioni di aggregazione, importante per persone che a volte rischiano l'isolamento sociale.

Compagnia e accompagnamento

La badante si occupa di servizi come aiuto con le attività quotidiane come spesa, commissioni, preparazione dei pasti ma soprattutto compagnia e accompagnamento. La seconda figura offerta, invece - cioè la procuratrice d'aiuto - offre consulenza e supporto, pianificazione del servizio e il successivo monitoraggio.