65 anni dall'Indipendenza del Senegal: una celebrazione in musica all'Hiroshima Mon Amour

In occasione del 65° Anniversario dell’Indipendenza del Senegal, l’Associazione Africaqui e l'Associazione Culturale Tamra in collaborazione con Hiroshima Mon Amour, presentano un evento in musica per celebrare questo importante momento storico, che vuole essere anche momento di riflessione sul valore dell’integrazione, della cultura e della cooperazione internazionale.





Attraverso la musica, l’arte e il dialogo, il programma della serata in programma venerdì 4 aprile, offrirà momenti di scambio culturale, performance artistiche e approfondimenti sul ruolo della cooperazione internazionale nello sviluppo del Senegal e dell’Africa. Un momento di incontro tra la diaspora senegalese, le istituzioni e le realtà culturali del territorio e non solo che si pone l’obiettivo di rafforzare il legame tra Senegal e Italia.





Con la partecipazione di artisti senegalesi, rappresentanti istituzionali e attori della società civile, uniti dalla volontà di costruire un ponte tra tradizione e innovazione, tra radici e nuove opportunità. Sul palco di Via Bossoli 83 la cantautrice Mariaa Siga, in grado di suscitare grandi emozioni attraverso la sua voce e che affronterà con sensibilità i temi della solidarietà e dell’armonia tra i popoli.

Ad esibirsi inoltre saranno gli Afrodream, band fondata a Torino nel 2018 dalla collaborazione tra Abou Samb e Luca Vergano, con il loro energico afrobeat/pop e L'Orchestra dell'Africa Subsahariana, vera e propria esperienza sonora che unisce antico e contemporaneo, Africa ed Europa, con suoni che vanno dal jazz al blues e dall’afrobeat al rap. La festa si chiude con le selezioni musicali di Dj Noname, nome d’arte di Cherif Soumaré che a Torino è curatore del festival creativAfrica e inventore del format “Leep Cool” che, dal 2021, ha animato con sonorità afro e afrobeats, hip hop e reggae il venerdì sera del circolo Jigeenyi.

“65° Anniversario dell’Indipendenza del Senegal un ponte tra la diaspora, la cultura e la cooperazione internazionale” è un progetto di Associazione Africaqui, Associazione Culturale Tamra e Associazione Senegalesi Torino (AST) in collaborazione con RE.TE.ONG e CO.CO.PA e realizzato grazie al sostegno di Regione Piemonte e Città di Torino e con il contributo di Fondazione Compagnia di San Paolo. Un ringraziamento speciale a Libon, sponsor ufficiale dell’evento.