Ufficiale il closing sull'operazione di salvataggio: in mano a Iren il 50% della neonata Egea Holding Spa

Iren Spa ha perfezionato oggi, giovedì 1° agosto, l’acquisizione della partecipazione pari al 50% del capitale sociale di Egea Holding Spa, società in cui sono stati previamente trasferiti i rami operativi di Egea Spa, Egea Commerciale Srl ed Egea Produzioni e Teleriscaldamento Srl.

L’operazione è stata chiusa, in linea con quanto comunicato il 30 marzo 2024, a seguito del verificarsi delle condizioni sospensive previste nell’accordo di investimento, per un valore complessivo di 85 milioni di euro, composto da un aumento di capitale di euro 25.000 e da un sovrapprezzo di euro 84.975.000.

Il restante 50% di Egea Holding Spa è detenuto da MidCo 2024 Srl, il cui capitale sociale è interamente detenuto da Egea Spa.

Antecedentemente al closing dell’operazione, si sono verificate le condizioni sospensive cui la stessa era subordinata, tra le quali, in particolare, la sottoscrizione degli accordi di ristrutturazione del debito tra le società del Gruppo Egea interessate e i propri creditori, l’attestazione e l’omologa degli stessi ai sensi del Codice della Crisi, l’ottenimento delle autorizzazioni Antitrust e Golden Power e la verifica del rispetto della "PFN adjusted" massima contrattualmente prevista.

Egea Holding Spa è una multiutility che, attraverso le società dalla stessa controllate, opera prevalentemente in Piemonte, con una struttura di business molto diversificata: infatti, può contare su una "rab" del servizio idrico integrato e della distribuzione gas superiore ai 100 milioni di euro, su un bacino di circa 1 milione di abitanti nel quale svolge l’attività di raccolta rifiuti, 10 milioni di metri cubi di volumetrie teleriscaldate e quasi 200 mila clienti ai quali fornisce sia gas che energia elettrica.

Nell’ambito dell’operazione, utilizzando parte delle risorse provenienti dall’aumento di capitale effettuato da Iren, Egea Holding SpA ha acquisito altresì da Lighthouse Terminals Limited (società del fondo iCON Infrastructure) il 100% di Lime Energia Srl, società che detiene le partecipazioni di minoranza del 49% in alcune società del Gruppo Egea, andando così a detenere il 100% di Ardea Srl (illuminazione pubblica), Reti Metano Territorio Srl (distribuzione gas) e TLRNET Srl (teleriscaldamento).

Egea ha un Ebitda stimato, a fine 2024, pari a 55/60 milioni di euro (in aumento rispetto alle prime stime elaborate) e una posizione finanziaria netta, rilevata al 30 aprile 2024 (data di verifica prevista contrattualmente), di 175 milioni di euro.

Iren disporrà sia di un’opzione "call" della durata di quattro anni, esercitabile a partire dal 31 marzo 2025, per acquisire la quota di partecipazione detenuta da MidCo 2024 Srl, sia della facoltà, a partire dal 1° gennaio 2025, di sottoscrivere un aumento di capitale riservato pari a 42,5 milioni di euro, che porterebbe la quota di Iren in Egea Holding SpA al 60%, per dare seguito a ulteriori investimenti di sviluppo, in via prevalente nel teleriscaldamento e nel servizio idrico integrato.

“Oggi si completa con successo un percorso lungo e impegnativo in cui abbiamo creduto dal primo momento: l’operazione Egea ha infatti un forte razionale strategico per Iren, perché permette di accelerare la crescita del Gruppo in tutti i business, di valorizzare economie di scala e di espandere ulteriormente la presenza di Iren nei territori di riferimento - afferma Luca Dal Fabbro, presidente esecutivo di Iren -. Sono sicuro che riusciremo a creare valore per tutti gli stakeholder in tempi brevi, grazie al lavoro di risanamento serio e diligente già iniziato, mettendo sempre al centro del nostro operato le persone e il territorio, generando crescita e sviluppo e valorizzando gli importanti asset di Egea. Si apre per Egea una nuova fase di sviluppo nei suoi territori e di forte attenzione alla sostenibilità finanziaria di ogni attività”.