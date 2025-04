Al via domani le selezioni live di Pagella Non solo rock 2025 – Dal 1990 solo musica dal vivo. Suonala!, il contest dedicato ai giovani under 23.

Solisti, band, rappers e trappers si esibiranno il 4 aprile e il 2 maggio nel Centro del Protagonismo Giovanile di strada delle Cacce 36; il 6-18-19 aprile nei locali di El Barrio in strada provinciale di Cuorgnè 81 e il 30 aprile a Spazio 211 in via Cigna 211.

Al termine delle selezioni, della durata di 10 minuti ciascuna, le migliori 6 proposte artistiche della sezione BAND e le migliori 2 della sezione SOLISTI/COVER BAND accederanno alle 2 semifinali dove, con 20 minuti di esibizione, potranno conquistare un posto nella finale e il titolo di vincitore di Pagella Non Solo Rock 2025.