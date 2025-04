Vai all'Egizio e ti trovi Sorrentino. Il saluto con il sindaco: "Benvenuto a Torino"

Un incontro casuale, durato qualche secondo. Il tempo di un saluto, prima di rimettersi al lavoro sul set del nuovo film. È quello avvenuto tra il primo cittadino di Torino Stefano Lo Russo e il regista Paolo Sorrentino.

Il sindaco aveva appena terminato il suo intervento al Museo Egizio per la presentazione della King's League, con la finale in programma il 22 maggio all'Inalpi Arena.

Quando all'incrocio tra via Maria Vittoria e via Accademie delle Scienze stava passando il director del premio Oscar "La grande bellezza", in città per girare il nuovo film.

"Benvenuto a Torino" così Lo Russo ha fatto gli onori di casa al regista partenopeo.