Tra Miasino e Orta San Giulio, sono in corso le riprese de "Una finestra vista lago" di Marco Pontecorvo

Sono in corso tra Miasino e Orta San Giulio, le riprese della serie “Una finestra vista lago”, diretta da Marco Pontecorvo.

Ispirata al romanzo di Andrea Vitali, vede tra i protagonisti Antonio Folletto, Giulia D’Aloia, Domenico Centamore, Claudia Potenza, Vincenzo Nemolato, Gianmarco Vettori, Dario Vergassola. La serie vuol essere un affresco di un “piccolo mondo antico” ma estremamente attuale nelle dinamiche che rendono le relazioni fra le persone spesso imprevedibili e divertenti, ma sempre umane.

La serie è stata co-prodotta da RAI Fiction e Alexandra Film in associazione con Elysia Productions e RAICOM ed è realizzata con il contributo del PR FESR Piemonte 2021-2027 - bando “Piemonte Film TV Fund” e il sostegno di Film Commission Torino Piemonte.

La trama



L’universo letterario di Andrea Vitali è un microcosmo che ricrea sulle rive del lago di Como un paese vero ma immaginario, Bellamo. Le vicende che i romanzi, amati da tantissimi lettori non solo italiani, raccontano un “piccolo mondo” del Nord italiano – sulla scia di Downton Abbey, Broadchurch ecc. –, abitato da personaggi strambi e buffi, a volte inquietanti a volte esilaranti. Un mondo in cui entriamo attraverso gli occhi di un giovane maresciallo dei carabinieri, Ernesto Maccadò, che all’inizio degli anni Trenta riceve il suo primo incarico come comandante di una stazione proprio a Bellamo. Vi arriva dalla natia Calabria con l’amatissima moglie, Maristella, e una valigia piena di sogni e di dubbi, su sé stesso e sulla sua capacità di adattamento a un paese in cui, scoprirà presto, non sarà facile farsi accettare. Attraverso le storie a volte drammatiche a volte surreali – dalla storia di amore fra due donne di Nome d’arte Doris Brilli al toro libero per il paese di Certe fortune, dalle complicazioni inaspettate di una relazione extraconiugale di Un uomo in mutande ai collegamenti bizzarri fra il furto di un quadretto col sacro cuore di Gesù e la morte di un temibile usuraio di La signorina Tecla Manzi – seguiremo il romanzo di formazione di Ernesto Maccadò, di sua moglie Maristella e del piccolo Vinicio, orfanello alla ricerca di una famiglia. Ma anche del brigadiere Letterio Misfatti, una sorta di Virgilio siciliano che, insieme alla moglie Agata, accompagnerà il suo superiore alla scoperta della Bellamo più nascosta e dei segreti più insospettabili dei suoi abitanti. Il percorso sarà irto di ostacoli, e alla fine Maccadò si convincerà di non essere riuscito nel suo intento, arrivando quasi a chiedere il trasferimento. Ma siamo sicuri che sarà la soluzione giusta?