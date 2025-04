Una lezione gratuita in streaming di “incipit” con la Scuola Holden per semifinalisti e ballottanti del talent letterario

“Chi ben comincia…” Le prime righe possono fare la differenza: tra chi continua a leggere e chi molla un libro, per esempio. Ma quali sono gli ingredienti chiave di un incipit efficace? Venerdì 11 e lunedì 14 aprile, i semifinalisti e i ballottanti della decima edizione di Incipit Offresi, il primo talent letterario itinerante dedicato agli aspiranti scrittori, potranno partecipare a una lezione gratuita in streaming ed esplorare, con Scuola Holden, le strategie per costruire un gancio memorabile: dalle scelte stilistiche alla costruzione della tensione, dalla semina consapevole agli esempi più celebri, passando per qualche piccola sperimentazione pratica. La lezione, tenuta dai docenti Domitilla Pirro, autrice, direttrice e co-fondatrice del Fronte del Borgo e Francesco Gallo, autore, docente, writing coach Holden e co-fondatore del Fronte del Borgo, offrirà uno spunto essenziale per chi vuole cercare di garantire alla sua storia il miglior inizio possibile. Gli incontri in streaming sono in programma venerdì 11 e lunedì 14 aprile, dalle 18 alle 19.30, e sono riservati ai semifinalisti e ballottanti di Incipit Offresi che potranno scegliere uno dei due giorni. Incipit Offresi è un’iniziativa ideata e promossa dalla Fondazione ECM – Biblioteca Archimede di Settimo Torinese e Regione Piemonte, con il sostegno di Fondazione Compagnia di San Paolo e la collaborazione di Fondazione Circolo dei lettori, Scuola Holden, Associazione Pagina 37, Emons Edizioni e FUIS – Federazione Unitaria Italiana Scrittori. Il Premio Incipit e il campionato sono dedicati a Eugenio Pintore per la passione e la professionalità con cui ha fatto nascere e curato Incipit Offresi.