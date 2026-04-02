Spazio di Comunità, la Circoscrizione 7 apre un nuovo polo condiviso

La Circoscrizione 7 apre le porte alla partecipazione civica con un nuovo spazio dedicato alla comunità. È in programma per mercoledì 15 aprile 2026 alle ore 15 un’assemblea pubblica presso il centro civico di corso Vercelli 15, durante la quale verrà presentata ufficialmente la nuova opportunità destinata a gruppi, comitati e associazioni del territorio.
Si tratta di uno “Spazio di Comunità” che la Circoscrizione ha deciso di mettere a disposizione su base annuale, con l’obiettivo di sostenere attività senza fini di lucro aperte alla cittadinanza. Un’iniziativa che punta a rafforzare il tessuto sociale del quartiere, favorendo momenti di incontro, progettazione condivisa e partecipazione attiva.
Nel corso dell’incontro informativo, che si terrà nella sala ex biblioteca al piano terra della struttura, verranno illustrati nel dettaglio i requisiti necessari per accedere allo spazio e le modalità per presentare la propria candidatura.
L’assemblea rappresenta quindi un’occasione importante per tutte le realtà associative interessate a sviluppare progetti rivolti al territorio, ma anche per i cittadini che desiderano conoscere più da vicino le iniziative promosse a livello circoscrizionale.