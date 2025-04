Meno plastica nel Po: oggi la pulizia del parco Leone Ginzburg, domani tocca all'Isola di Bertolla [VIDEO]

Oggi, al parco Leone Ginzburg, si è tenuta la prima iniziativa di raccolta dei rifiuti sulle sponde del Po da parte di Plastic Free e Legambiente Piemonte. Un'azione dimostrativa per inaugurare il progetto, mentre il primo vero 'clean up day' sarà domani, sabato 5 aprile, all'Isolone di Bertolla, dove un centinaio di volontari si ritroveranno per ripulire il parco naturale. Attività di pulizia ma anche di sensibilizzazione e di catalogazione del tipo di plastica.

Proprio l'ADBPO, tra il 2021 e il 2022, ha analizzato i rifiuti lungo il corso del fiume, scoprendo che il 65% ha una dimensione tra i 2,5 e i 10 cm, il 20% tra i 10 e i 20 e solo il 15% dei rifiuti supera i 20 cm. La plastica, inoltre, costituisce il 78% del totale dei rifiuti rinvenuti lungo le rive del Po.

I numeri di un fenomeno in preoccupante crescita