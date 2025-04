Ancora un telefonino trovato in carcere, la provocazione del Sappe: "Ormai è call center Lorusso Cutugno"

Sembra quasi un discorso rotto: ancora un telefonino trovato dalla Polizia Penitenziaria all’interno del carcere “Lorusso Cutugno” di Torino. Con una particolarità, come denuncia il Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria, per voce del segretario del Piemonte del Piemonte Vicente Santilli. “Nella giornata di ieri, quando è stato il momento di trasferire un detenuto da carcere di Torino ad altro istituto, il personale ha provveduto al controllo degli ambienti in cui era recluso. Durante la perquisizione gli operanti hanno rinvenuto occultato in un giubbotto un caricabatterie. Insospettiti dal ritrovamento, i colleghi hanno approfondito le ricerche, riuscendo a scoprire la presenza di un telefono cellulare ben nascosto dentro una scarpa. Ovviamente, i colleghi hanno proceduto al sequestro e a deferire il detenuto di origine marocchina all’Autorità Giudiziaria”. Il sindacalista evidenzia come “ancora una volta il puntuale e professionale operato della Polizia Penitenziaria ha consentito di interrompere il flusso di comunicazioni telefoniche da e verso il carcere che, spesso, vengono impiegate dai ristretti per organizzare e comandare il compimento di ulteriori reati nel mondo libero”.

Anche Donato Capece, segretario generale del Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria, sollecita urgenti e rapidi interventi a favore del personale in servizio nella Casa circondariale di Torino, ricordando che “nel triennio 2022/2024 sono stati sequestrati dalla Polizia Penitenziaria, nelle carceri italiane, circa 5.000 telefonini (4.931, per la precisione). Servono fatti concreti: non possiamo più permetterci che episodi di questo tipo diventino la norma. La sicurezza degli operatori, dei detenuti e dell’intera comunità è a rischio", conclude il leader nazionale del SAPPE.