In Val Pellice si celebrano le opere di Paolo Paschetto

Visite, seminari e concerti per le Giornate del Patrimonio culturale metodista e valdese, curate dall’Ufficio Archivio storico e Beni culturali della Tavola valdese, che su territorio nazionale puntano a curare la memoria del patrimonio protestante. Una terza edizione che in Val Pellice desidera valorizzare l’archivio di Paolo Antonio Paschetto, a 140 anni dalla sua nascita.

A Torre Pellice, domani, sabato 5 aprile, nella sede dell’Archivio della Tavola Valdese e del Museo valdese di via Beckwith 3, verrà proposta la visita guidata ‘Paolo Paschetto a Torre Pellice. Dipinti, acquerelli, disegni, matrici, bozzetti e opere a stampa’. Il primo turno è previsto alle 15, il secondo alle 16. L’evento è a ingresso libero, con prenotazione obbligatoria chiamando il 0121 932179 o scrivendo a bookshop@fondazionevaldese.org. Il Museo Valdese sarà visitabile sia domani che domenica 6 dalle 15 alle 18,30 al costo di 3 euro. Anche la Chiesa valdese di Torre Pellice rimarrà aperta, sabato 5 aprile dalle 15 alle 18 e domenica 6 aprile dalle 14,30 alle 18.

Sempre domani, dalle 15 alle 18,30, è prevista l’apertura straordinaria per la mostra ‘Gli affreschi di Paschetto a Torre Pellice’ alla Casa valdese, nell’aula sinodale di via Beckwith 2.

Nella chiesa valdese di Luserna San Giovanni, in via Beckwith 49, alle 17, il concerto ‘Cantiamo insieme al Tempio dei Bellonatti le nostre belle canzoni’ vedrà la partecipazione di Carletto Arnoulet e Paolo Calzi, oltre a Mattia Benna al flauto ed Elena e Francesca Nicassio al clarinetto e pianoforte.

A Villar Pellice, invece, domenica 6 alle 17, al Tempio-scuoletta del Ciarmis, Daniele Jalla e Simone Baral racconteranno la rappresentazione di questi luoghi in un incontro dal titolo ‘Il Ciarmis tra storie e immagini. Un racconto a partire dalle opere di Paolo Paschetto’.

Ma le iniziative non si limiteranno al fine settimana delle Giornate.

Sabato 12 aprile alle 16,30, in via Beckwith 3, verrà proposta un’attività per bambini dai 6 ai 10 anni, inserita nell’ambito di Abbonamento Musei – Disegniamo l’Arte, dal titolo ‘Il personaggio misterioso’. Un modo per giocare con l’arte, un avvicinamento alla pittura, prendendo sempre in considerazione le opere di Paschetto. La prenotazione è obbligatoria scrivendo a il.barba@fondazionevaldese.org.

Fino al 13 aprile, invece, all’Asilo valdese per persone anziane di Luserna San Giovanni, in via Beckwith 48, sarà visitabile la mostra ‘Cinquecento, Riforma e valdesi’ col seguente orario: mercoledì, giovedì e venerdì 14 -17.30; sabato e domenica 9-11.30/14-17.30.

Per avere maggiori informazioni sulle Giornate del Patrimonio culturale metodista e valdese è possibile consultare questa pagina dedicata.