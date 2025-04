Cara casa, quanto mi costi: (anche) a Torino continua la corsa degli affitti. Servono almeno 360 euro

Anche a Torino crescono gli affitti delle case. Lo dice l'ultima analisi dell'Ufficio Studi del Gruppo Tecnocasa, con dati nazionali che non si allontanano molto da quelli del capoluogo piemontese.

Mono, bi e trilocali

Se infatti la statistica delle grandi città vede un aumento del 3,9% per i monolocali, del 4% per i bilocali e del 3% per i trilocali nella prima parte del 2024 rispetto al secondo semestre del 2023, all'ombra della Mole gli stessi parametri riportano aumenti - rispettivamente - del 4,1%, del 2,6% e del 3,7%.



"La domanda di locazione, sempre sostenuta, continua a fare i conti con una preoccupante carenza di offerta, in particolare di immobili da affittare con contratti di lunga durata - dicono gli esperti del settore -. Si preferiscono, infatti, quelli a canone transitorio che continuano ad attirare sempre più i proprietari di casa".

Torino, quanto mi costi

Milano si conferma la città più costosa: 820 € per un monolocale, 1140 € per un bilocale e 1510 € per un trilocale. Torino si attesta a 360 euro per una sola stanza, a 480 per un bilocale e 610 per un trilocale.