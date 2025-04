FILM- "The shrouds", come Cronenberg vede il rapporto con la morte

Karsh è un imprenditore rimasto vedovo, che inventa una tecnologia in grado di permettere ai vivi di osservare in diretta i cadaveri dei loro cari ormai estinti dentro le loro bare. Una notte, vengono profanate molte tombe, tra cui quella della defunta moglie di Karsh, che si mette sulle tracce dei responsabili.

Sono in grado di osservare quello che le succede, sono connesso con il suo corpo come lo ero nella vita, anzi di più. A quasi tre anni di distanza dall'uscita di Crimes of the Future, David Cronenberg torna in sala con l'inquietante The Shrouds, con un cast tutto europeo.

Quella che doveva inizialmente essere una serie Netflix (streamer per il quale Cronenberg ha sempre avuto parole al miele salvo poi ricredersi dopo questa esperienza), è poi divenuto The Shrouds, un film con il quale il regista canadese vuole raccontarci l'impatto che la tecnologia ha sulle nostre vite, ma ci riesce solo in parte. Il materiale di partenza ha degli ottimi presupposti per determinare la riuscita della pellicola, ma le troppe influenze personali che Cronenberg ha inserito nel protagonista hanno la meglio e il film divaga troppo nel raccontare i traumi e la vita privata di Karsh. Infatti per la scrittura della sceneggiatura Cronenberg si è ispirato al lutto per la perdita di sua moglie, il che può anche essere interessante ma fa perdere di vista all'autore quello che era il reale obiettivo del lungometraggio, ovvero il parlare di come la tecnologia determini ormai le nostre vite.