Bardonecchia torna a splendere con la stagione "Scena 1312"

Nonostante le recenti difficoltà, Bardonecchia rialza lo sguardo e risponde con la forza della cultura. E lo fa con una delle rassegne più articolate, affascinanti e professionali del panorama alpino italiano: SCENA 1312, stagione estiva 2025 di musica, teatro, circo contemporaneo, incontri letterari e mostre.

Frutto della visione dell’Amministrazione Comunale e della direzione artistica di Lucia Margherita Marino, in collaborazione con ESTEMPORANEA – Arte, Musica, Teatro, SCENA 1312 è un progetto ambizioso e coraggioso, che trasforma Bardonecchia in un laboratorio di bellezza, talento e partecipazione. Ogni evento è pensato per coniugare alta qualità artistica e accessibilità, con una profonda attenzione alla valorizzazione del territorio e della comunità locale.

La stagione prende vita nei luoghi simbolo della cittadina — il Palazzo delle Feste, Sala Viglione, il borgo alpino di Melezet— riscoperti come spazi vivi per l’immaginazione e crocevia di esperienze condivise.

UN AGOSTO STRAORDINARIO DI ARTE E SPETTACOLO

Undici serate, undici esperienze irripetibili: teatro visionario, musica d’autore, comicità, circo, poesia fisica e bellezza sonora. Ecco gli appuntamenti imperdibili della programmazione artistico-teatrale di agosto:

ANIME LEGGERE – 4 agosto, ore 21.00 – Palazzo delle Feste

Il Quartet Dekru, compagnia ucraina di mimo pluripremiata, dà vita a uno spettacolo poetico e universale, fatto solo di corpo, espressione e silenzi che raccontano. Una performance raffinata, capace di incantare ogni generazione. Spettacolo realizzato in collaborazione con Narrazioni Parallele.

ENVOL – 5 e 6 agosto, ore 21.00 – Palazzo delle Feste

I leggendari Les Farfadais portano sul palco un sogno acrobatico sospeso tra cielo e luce. Acrobazie mozzafiato, danza aerea e visioni mitiche in uno spettacolo che ridefinisce i confini tra teatro, circo e incanto visivo. Spettacolo realizzato in collaborazione con Narrazioni Parallele.

UNA NOTTE DA SUPEREROI – 7 agosto, ore 21.00 – Borgo di Melezet

Accademia dei Folli firma una notte teatrale nel cuore del borgo alpino, dove supereroi smarriti raccontano con ironia le nostre fragilità. Un’esperienza unica tra cultura pop e poesia urbana. Ingresso gratuito con prenotazione.

ITINERA MUNDI – Da Vivaldi a Piazzolla – 9 agosto, ore 21.00 – Foyer

Tre musicisti d’eccellenza attraversano epoche e culture, fondendo il virtuosismo classico con la passione sudamericana. Un concerto che è viaggio e dialogo, eseguito con straordinaria intensità interpretativa.

IL GIRO D’ITALIA IN 80 MINUTI – 11 agosto, ore 21.00 – Palazzo delle Feste

Un’originale narrazione musicale dell’Italia firmata Accademia dei Folli, sulle note di De André, Modugno, Conte, Dalla e De Gregori. Lo spettacolo unisce teatro, canzone e racconto corale del nostro Paese.

TENNESSEE ROSE BLUES BAND – 15 agosto, ore 21.00 – Palazzo delle Feste

Ferragosto si accende con il sound soul e blues di una delle band più esplosive del panorama italiano. Energia, talento e una voce potente per una serata ad altissimo tasso emotivo.

MEZZO SOTTO VOCAL GROUP – 16 agosto, ore 21.00 – Foyer

Un raffinato quintetto vocale a cappella che reinterpreta jazz, pop e classica con precisione e fantasia. Una performance vocale senza strumenti ma con una potenza armonica straordinaria.

FRANCO, OH FRANCO! – 17 agosto, ore 21 – Palazzo delle Feste

Lo storico comico Franco Neri racconta, tra Nord e Sud, un’Italia comica e affettuosa, fatta di stereotipi ribaltati e umanità vera. Uno spettacolo che fa ridere e pensare, firmato da un interprete amatissimo.

INFO: www.estemporanea.eu