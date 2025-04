ETH perde oltre il 30% in un mese: la sua caduta non si fermerà, secondo gli esperti, mentre questo nuovo token su Ethereum vola in prevendita

Il crollo del mercato azionario, avvenuto lo scorso lunedì e soprannominato per questo "Black Monday", ha avuto un impatto negativo sui mercati delle criptovalute; mentre il prezzo di Bitcoin è crollato sotto i $75.000, Ethereum ha perso oltre $1.500.

Gli investitori in preda al panico hanno innescato una massiccia svendita mentre le grandi balene hanno iniziato a liquidare enormi quantità di ETH: l’asset ha perso oltre il 30% in un mese e ora si pensa che questo crollo non si arresterà.

Al contrario, la prevendita di SOLX, che sostiene la crescita della blockchain di Solana, si dirige velocemente verso i $30 milioni, offrendo agli investitori un ingresso a basso costo in un progetto promettente.

Ethereum perde il 30% in un mese anche a causa delle liquidazioni delle balene

In tempi di incertezza, i movimenti delle balene hanno un impatto enorme sull’azione dei prezzi: ora è interessante notare che proprio queste hanno svenduto i loro ETH, creando ancora più panico tra i partecipanti al mercato.

Secondo alcuni report, una balena ha liquidato ben 67.570 ETH, per un valore di oltre 106 milioni di dollari con ETH a 1.650 $.

Un'altra balena, che aveva detenuto più di 22 milioni di dollari di ETH, ha invece preferito convertire tutti i suoi possedimenti in stablecoin. La balena aveva detenuto il secondo token più grande per oltre 10 anni e ora sta trasformando tutti i suoi possedimenti in stablecoin, lanciando un massiccio segnale ribassista o una prudente copertura.

Si teme che un'altra balena possa liquidare più di 15.000 ETH se non riesce ad aumentare la garanzia o a rimborsare il debito. D'altra parte, gli ETF spot su ETH hanno assistito a enormi deflussi di oltre 26.230 ETH per un valore di oltre 50 milioni di dollari, a sostegno di questa persistente teoria ribassista.

ETH scenderà al di sotto della soglia dei $1.000?

Le ultime dinamiche di mercato hanno fatto precipitare il prezzo di ETH al di sotto dei livelli di supporto, che sono stati una base solida dal 2020. Nonostante ciò, i tori rimangono passivi, suggerendo una mancanza di fiducia in mezzo alla crescente incertezza dovuta alle condizioni del mercato globale.

Dopo aver rotto il supporto principale, la pressione di vendita non sembra essersi stabilizzata; quindi, mantiene vive le possibilità ribassiste.

Il prezzo di ETH si sta coprendo verso il supporto cruciale vicino a $ 1400, i massimi del 2018, che potrebbero spingere i livelli pesantemente verso il basso se infranti. L'RSI settimanale è sceso alla soglia inferiore.

L'ultima volta che è successo è stato nel 2022, il che ha trascinato i livelli di prezzo sotto i $ 900 dai massimi sopra i $ 4800. Se i livelli scendono sotto i 30, un calo sotto i $ 1000 potrebbe essere imminente per il prezzo di Ethereum (ETH).

Ecco perché molti investitori si rivolgono a Solaxy, la nuova prevendita che, secondo molti, esploderà con il listing.

Solaxy potrebbe essere la prossima criptovaluta a esplodere mentre la prevendita di SOLX si avvicina ai 30 milioni di dollari

Le soluzioni Layer-2 hanno cambiato le regole del gioco su Ethereum, ma finora Solana non ne aveva una sua: arriva adesso Solaxy con un'architettura basata su rollup e creata per il massimo throughput. Ciò significa esecuzione più rapida, tassi di errore inferiori e una rete solida, anche quando il traffico aumenta.

Il team di Solaxy ha lavorato duramente per migliorare il throughput delle transazioni e l'efficienza complessiva della rete, secondo il loro ultimo aggiornamento di sviluppo.

L'integrazione di un nuovo sequencer dal Sovereign SDK è un passo avanti significativo, che fornisce agli utenti un feedback più rapido sulla validità delle transazioni prima dell'elaborazione completa del rollup.

Per quanto riguarda le prestazioni, la gestione delle transazioni è stata ulteriormente ottimizzata, con continui miglioramenti nei processi di serializzazione e nella collaborazione con Sovereign, per implementare un nuovo sistema di caching, con conseguente aumento del tasso TPS.

Si stanno facendo progressi anche sull'interfaccia del bridge, con lavori in corso grazie alla collaborazione con Hyperlane, per mettere a punto le configurazioni del validatore per una sicurezza testnet più forte.

Il token SOLX alimenta l'ecosistema di Solaxy, ma ciò che lo distingue è la sua compatibilità dual-chain con Ethereum e Solana, che implica una portata più ampia, una maggiore liquidità e un bacino molto più ampio di potenziali acquirenti una volta che il token arriva sugli exchange.

Una volta conclusa la prevendita, SOLX verrà listato su exchange centralizzati e decentralizzati: l’ICO va velocemente verso $30 milioni e sta entrando ora nelle sue fasi finali.

Chi è interessato a ottenere una visibilità anticipata su SOLX può acquistare direttamente tramite l'app Best Wallet o tramite il sito web ufficiale di prevendita Solaxy, dove gli utenti possono pagare utilizzando le criptovalute più diffuse o persino una carta bancaria.

















Recensioni fornite in modo indipendente da un nostro partner come da accordo commerciale tra le due parti. Informazioni riservate ad un pubblico maggiorenne.