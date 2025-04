Visite ginecologiche gratuite in Asl To5 grazie al progetto "Dalla parte di noi donne"

L’Asl To5 rinnova la sua adesione al progetto “Dalla parte di noi donne”, promosso da Alfasigma, azienda farmaceutica italiana presente in Italia anche in ambito ginecologico con una linea di prodotti dedicati.

Sabato 12 la seconda tappa

Dopo il successo della prima giornata lo scorso ottobre, la seconda tappa si svolgerà sabato 12 aprile, offrendo alle donne un’importante occasione di informazione, sensibilizzazione e visite ginecologiche gratuite. Avviata lo scorso anno, l’iniziativa è volta a sensibilizzare la popolazione femminile sul tema della prevenzione ginecologica.

“Dalla parte di noi donne” nasce dalla consapevolezza che la prevenzione è fondamentale per la salute femminile; l’iniziativa, di carattere nazionale e realizzata in collaborazione con enti locali, è patrocinata dall’Associazione Ginecologi Universitari Italiani (AGUI), dalla Fondazione Onda ETS e da Federfarma e si sta svolgendo su tutto il territorio nazionale.

I commenti

“Siamo lieti di rinnovare la nostra adesione a questo progetto che pone al centro il benessere femminile. La grande partecipazione alla prima giornata ha dimostrato quanto sia fondamentale sensibilizzare le donne sull’importanza della prevenzione. Ogni occasione di informazione e controllo può fare la differenza e vogliamo continuare a promuovere iniziative che rendano la salute accessibile a tutte”, dichiara Bruno Osella – Direttore Generale dell’ASL TO5.

“Ogni visita rappresenta un passo importante nella tutela della salute femminile. Con questa seconda tappa, vogliamo continuare a offrire loro un’opportunità concreta per prendersi cura della propria salute. L'obiettivo è far sì che la prevenzione diventi un'abitudine diffusa, dando alle donne strumenti e spazi adeguati per prendersi cura con consapevolezza e serenità”, conclude Valentina Borgarello Dirigente Medico Dipartimento Materno Infantile dell’Azienda Sanitaria.

Dove e in quali orari

Accedendo alla piattaforma dallapartedinoidonne.it è possibile iscriversi e prenotare una visita ginecologica. Le visite si terranno sabato 12 aprile, presso:

Consultorio di Nichelino; Via Debouchè 8, dalle 14 alle 18; Consultorio di Carmagnola; Via Avv. Ferrero 28, dalle 9 alle 13; Consultorio di Santena; presso la casa di riposo Forchino, Via Milite Ignoto 32, dalle 9 alle 13; Consultorio di Moncalieri; Via Vittime di Bologna 20, dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18.

Nel caso in cui i centri abbiano già raggiunto il limite massimo di iscrizioni, è possibile iscriversi a una lista di attesa, per essere ricontattati qualora si liberassero dei posti in un secondo momento. Possono partecipare all’iniziativa le donne maggiorenni non in gravidanza, che non sono attualmente in cura da uno specialista per una patologia ginecologica cronica e non si sono sottoposte a una visita ginecologica negli ultimi 6 mesi.