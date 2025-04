Incontro bilaterale tra Regione Piemonte e Auvergne-Rhône-Alpes

Si è svolto oggi pomeriggio nella Sala Giunta del Grattacielo Piemonte l’incontro bilaterale tra il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio e il presidente della Regione Auvergne-Rhône-Alpes Fabrice Pannekoucke. Presente anche l’assessore ai Fondi Alcotra Marco Gallo.

Durante l’incontro il presidente Cirio e il collega francese hanno affrontato una serie di dossier. Innanzitutto le infrastrutture strategiche come la Tav Torino-Lione, la ferrovia storica, appena riaperta al traffico dei treni, e la seconda canna autostradale del Frejus, che aprirà a luglio. Si è parlato anche di economia, attività produttive ed energia. Un focus specifico è stato dedicato alle Olimpiadi 2030, per le quali Torino e il Piemonte potranno ospitare le gare di pattinaggio di velocità all’Oval di Torino.

«E’ stato un incontro molto proficuo nel quale abbiamo condiviso i dossier strategici per le due Regioni, per i quali abbiamo ribadito la volontà di collaborare all’interno di un’ottica europea di coordinamento sovraregionale» ha dichiarato il presidente Cirio, che ha anche illustrato al collega francese la problematica della mancata fermata dei treni internazionali ad alta velocità nella stazione di Bardonecchia, chiedendo di farsi anche lui portavoce verso il Governo francese per verificare la possibilità di velocizzare le procedure di controllo a Modane, in modo da recuperare i minuti necessari per ripristinare la fermata montana in Piemonte.

«L’incontro di oggi conferma quanto la cooperazione tra la Regione Piemonte e la Regione Auvergne-Rhône-Alpes sia fondamentale per valorizzare al meglio le opportunità offerte dai Fondi europei del programma Alcotra. Il Piemonte è un modello virtuoso nella gestione di risorse strategiche per lo sviluppo delle aree di confine. Il programma Interreg Alcotra investe circa 200 milioni di euro su obiettivi di coesione e di sviluppo territoriale: una leva fondamentale per rafforzare le relazioni transfrontaliere, sostenere i nostri territori montani e dare impulso a politiche condivise e concrete. Oggi il Programma – che coinvolge Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta, Auvergne- Rhône-Alpes e Région Sud, ha già speso circa la metà della sua dotazione e in Piemonte sono atterrati 40 milioni, il 40% del totale», ha dichiarato l’assessore Marco Gallo.

I due presidenti hanno condiviso di organizzare incontri bilanterali ogni sei mesi tra le due Regioni, in modo da aggiornare i dossier aperti e intensificare le relazioni e le possibili azioni comuni.