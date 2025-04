Solidarietà in corsia, donati 1500 euro al reparto pediatrico dell’Ospedale di Rivoli

Prosegue anche sul suolo italiano l’attività di solidarietà dell’associazione Ampio Raggio Odv presieduta dal dottor Antonio Pio Autorino. A beneficiarne stavolta è stato il reparto di pediatria dell’Ospedale di Rivoli che ha ricevuto dagli Alpini della Caserma “Ceccaroni” un assegno di 1500 euro per l’acquisto di attrezzature elettromedicali per favorire le cure dei piccoli pazienti.

A ricevere l’importante cifra è stato il direttore del reparto, il dottor Franco Garofalo, alla presenza Direttore dell’Asl To3 Dott. Giovanni La Valle, del sindaco della Città di Rivoli dottor Alessandro Errigo e di autorità civili e militari.

La somma è frutto di una raccolta volontaria, segno di altruismo ed attenzione al territorio, promossa dal Reggimento Logistico “Taurinense”, comandato dal Colonnello Enrico Pantanella, in sinergia con l’associazione Ampio Raggio Odv e il gruppo di Torino del Corpo Italiano di Soccorso dell'Ordine Di Malta coordinata dal Capogruppo Pietro Caianiello.

In tanti hanno voluto contribuire alla raccolta, secondo le proprie disponibilità, e tra gli esempi più simbolici di solidarietà c’è senza dubbio l’iniziativa di due giovani sposi di Sant’Antonio Abate (Napoli), Catello D’Auria e Virginia Abagnale, che hanno deciso di destinare ad attività benefiche una quota del denaro ricevuto come regalo di nozze, scegliendo poi proprio l’iniziativa messa in campo con l’associazione Ampio Raggio Odv del presidente Antonio Pio Autorino.

La raccolta fondi rientra nelle attività di collaborazione che il Reggimento Logistico “Taurinense”, l’associazione Ampio Raggio Odv, il Corpo Italiano di Soccorso dell’Ordine di Malta Gruppo di Torino e l’Azienda Ospedaliera portano avanti ormai da anni.

Con questa iniziativa si è voluto inviare l’ennesimo messaggio di unità e supporto, che riflette i valori fondamentali che guidano i membri delle Forze Armate e i volontari delle Associazioni e delle Comunità locali.