Fondazione per gli Studi e le Relazioni Internazionali “Centro Studi sul Federalismo”: insediati i nuovi organi direttivi

Si è svolto ieri, presso la sede della Fondazione Compagnia di San Paolo a Torino, l’insediamento dei nuovi Organi direttivi della Fondazione Centro Studi sul Federalismo (CSF).

La Fondazione opera come think tank a vocazione policy-oriented, promuovendo attività di ricerca interdisciplinare, informazione e documentazione sui temi delle relazioni internazionali, della geopolitica e dell’integrazione europea, in sinergia con università, centri di ricerca, istituzioni pubbliche e soggetti privati, a livello nazionale e internazionale.

Nuovi Organi Direttivi

Consiglio Direttivo

Presidente: Amb. Ferdinando Nelli Feroci

Vice Presidente: Dott.ssa Marta Dassù

Direttore: Dott. Nicolò Russo Perez

Dott. Emiliano Alessandri

Prof. Avv. Alberto Oddenino

Dott.ssa Nicoletta Pirozzi

Prof. Riccardo Puglisi

Prof. Stefano Sacchi

Prof. Filippo Scuto

Dott.ssa Giorgia Valle

Prof. Avv. Michele Vellano

Dott. Marco Zatterin

Comitato Scientifico

Dott.ssa Rosa Balfour

Prof. Giovanni Boggero

Prof. Ettore Bompard

Dott.ssa Barbara Carfagna

Prof. Marco Gilli

Dott.ssa Federica Mogherini

Prof. Antonio Padoa Schioppa

Dott.ssa Paola Papanicolaou

Prof.ssa Giulia Rossolillo

Dott. Ivan Vejvoda

“La Compagnia di San Paolo intende rafforzare il proprio posizionamento strategico nell’ambito degli studi internazionali, riconoscendo nella geopolitica una leva analitica essenziale per comprendere i fenomeni globali e definire politiche pubbliche efficaci. L’insediamento dei nuovi Organi del CSF rappresenta un passo importante nel percorso di evoluzione dell’Ente verso un ruolo qualificato di Advisor scientifico, con l’obiettivo di contribuire allo sviluppo di conoscenze e progettualità sui grandi temi delle relazioni internazionali”, ha dichiarato Marco Gilli, Presidente della Fondazione Compagnia di San Paolo e componente del Comitato Scientifico del CSF.

“La Fondazione Compagnia di San Paolo accompagnerà la nuova fase di sviluppo e trasformazione del Centro Studi sul Federalismo, riconoscendogli un ruolo centrale come advisor sulle tematiche internazionali strategiche oggi afferenti alla Missione ‘Aprire Scenari Internazionali’. La Compagnia garantirà la gestione amministrativa e finanziaria delle relazioni con gli Enti beneficiari, assicurando al CSF la possibilità di concentrarsi sugli aspetti contenutistici e scientifici, liberandone la possibilità di estendere il proprio ambito di azione verso nuove opportunità di accesso a finanziamenti e a progetti di primario valore per il territorio”. ha dichiarato Alberto Anfossi, Segretario Generale della Fondazione Compagnia di San Paolo

“La Fondazione si impegnerà a sviluppare programmi di studio, formazione, workshop e conferenze, coinvolgendo accademici, esperti e decision-maker di livello internazionale. Vogliamo contribuire alla comprensione delle sfide globali – dalle tensioni geopolitiche alle crisi ambientali, dalle migrazioni all’impatto delle nuove tecnologie – offrendo strumenti di analisi e dialogo”, ha affermato Amb. Ferdinando Nelli Feroci, Presidente della Fondazione Centro Studi sul Federalismo.

“La Fondazione si propone quale luogo di analisi ma anche di facilitazione di networking tra giovani ricercatori e professionisti, creando opportunità di collaborazione e scambio di idee. Siamo convinti che il futuro delle relazioni internazionali dipenda dalla capacità di costruire ponti tra diverse discipline e culture, e la nostra missione è quella di favorire questo processo. Con il supporto di partner locali e internazionali, e con Organi rinnovati di altissimo profilo, la Fondazione si impegna a contribuire attivamente al dibattito pubblico e a promuovere anche nel contesto locale una maggiore consapevolezza delle questioni globali” ha dichiarato Nicolò Russo Perez, Direttore della Fondazione Centro Studi sul Federalismo.

Istituita nel 2000 e riconosciuta dalla Prefettura, la Fondazione è una Fondazione di partecipazione con la Fondazione Compagnia di San Paolo, le Università degli Studi di Torino, Milano e Pavia come fondatori, e il Politecnico di Torino come co-fondatore.