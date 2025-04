Compral Latte, si insedia il nuovo Consiglio di Amministrazione: Raffaele Tortalla confermato alla presidenza

Si è tenuto giovedì 10 aprile presso la sede della cooperativa in Via Bra 77/O a Cuneo il Consiglio di Amministrazione di Compral Latte avente all’ordine del giorno l’insediamento del nuovo CdA.

Il Consiglio di Amministrazione segue l’Assemblea Ordinaria dei Soci tenutasi venerdì 28 marzo presso il Giardino dei Tigli di Cussanio, storica sede di ritrovo del sistema allevatoriale alla presenza degli allevatori associazione che ha approvato un bilancio positivo per Compral Latte che chiude l’esercizio 2024 con un fatturato di oltre 133 milioni di euro con un utile di esercizio pari a 1.047.460,00 di euro.

Il nuovo CdA ele!o nel corso dell’assemblea dei soci ha confermato alla presidenza di Compral Latte Raffaele Tortalla allevatore di Fossano.

“Ringrazio i consiglieri per la fiducia che hanno voluto nuovamente accordarmi – dichiara Raffaele Tortalla – rinnovandomi l’incarico alla presidenza. Credo profondamente in questo progetto che punta a valorizzare la nostra filiera di qualità perché siamo tra i pochi ad aver creato un percorso completo che parte dai nostri allevatori soci che producono latte di altissima qualità che viene quotidianamente conferito all’Inalpi di Moretta per venir trasformato in polvere di latte all’interno di moderne torri di sprayatura da conferire al colosso Ferrero di Alba per utilizzarlo nelle proprie produzioni dolciarie".

"Un’attività quella del nuovo consiglio – prosegue il Presidente Tortalla – che sarà incentrata sul costante lavoro volto a continuare a far crescere la nostra filiera che la colloca ai vertici del panorama piemontese rappresentando con gli oltre 6.500 q conferito il 25% del latte giornalmente movimentato sul totale prodotto in regione. Una crescita sempre più attenta ai conce? del benessere animale e del management aziendale, tematiche sulle quali vogliamo continuare ad impegnarci per distinguerci. Il lavoro che il nuovo consiglio sarà tenuto a svolgere prevede sicuramente diverse sfide. Prima fra tu!e quella volta a garantire il giusto valore al latte conferito dai nostri soci con particolare attenzione alla premialità riconosciuta per l’adesione degli allevamento alla filiera, mediante la trasparenza della formazione del prezzo indicizzato elaborato dall’Università cattolica di Piacenza".

Nella prima riunione, il Cda ha confermato come vicepresidente Roberto Chialva, oltre agli altri componenti Elio Pettiti, Roberto Tortone, Bernardo Ambrogio, Giuseppe Michele Giletta, Mario Gianoglio, Ernesto Bertola, Andrea Magliana, Sergio Portis, Antonino Fassino, Stefano Bertinatti, Walter Borretta, Giuseppe Masera e Davide Rossi. Il nuovo consiglio si compone di un mix di figure storiche della cooperativa e di quattro nuove figure di giovani allevatori, tutte caratterizzate dal voler portare il proprio contributo positivo nella gestione delle sfide future che attenderanno la cooperativa attingendo in modo selettivo in quel bacino di allevatori che hanno capito la mission di Compral Latte per far parte della sua progettualità. Tutti resteranno in carica per i prossimi tre anni.