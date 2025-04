Ancora una volta una Pasqua bagnata: su Torino si apre una settimana di pioggia che potrebbe arrivare fino al weekend

Anche per quest'anno, la pioggia sembra essere la vera (non) sorpresa dentro l'uovo di Pasqua. Secondo gli esperti di Datameteo, infatti, in un contesto di correnti calde e umide varie perturbazioni colpiranno le nostre regioni nei prossimi giorni, anche se le precipitazioni non saranno sempre ben distribuite. Temporanea pausa prima di Pasqua ma poi probabilmente i giorni dell'evento saranno perturbati.

A Torino quindi avremo questa situazione: da oggi fino a giovedì 17 aprile generali condizioni di maltempo, con una temporanea pausa e un po' di sole domani in giornata. Oggi piogge deboli ovunque. Da martedì sera nuova perturbazione caratterizzata da correnti meridionali per una bassa pressione in arrivo dal Mediterraneo occidentale. Le precipitazioni saranno molto intense sulle Alpi settentrionali, con accumuli che supereranno anche i 200 millimetri nelle aree più esposte. Piogge più irregolari sulle restanti zone anche con intensi temporali su pianure piemontesi. Quota neve piuttosto alta e per la maggior parte del tempo oltre i 2000 metri.

Temperature in media e con poca escursione diurna, tranne domani dove le massime potranno risalire un po' in presenza di sole. I valori dunque saranno compresi tra 11 e 15 °C con punte di 17/ 18 °C domani. Le minime saranno comprese tra 9 e 11 °C. I venti saranno per lo più assenti o deboli settentrionali od orientali.

Venerdì 18 e sabato 19 aprile sembra delinearsi una temporanea pausa anche se non si possono escludere ancora precipitazioni irregolari, lo sapremo con i prossimi aggiornamenti. Le temperature saranno in leggero rialzo, in particolare nelle massime.

Per Pasqua e Pasquetta la tendenza mostra che le festività pasquali potrebbero essere interessate da una fase di maltempo che sembrerebbe un po' meno intensa di quella dei prossimi giorni, ma anche in questo caso occorrerà analizzare i prossimi aggiornamenti per valutare l'evoluzione più probabile.

Per maggiori informazioni sulle previsioni legate alla zona di Torino è possibile consultare il sito di Datameteo.