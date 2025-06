Il Palazzo della flessione: al grattacielo arriva una palestra per i dipendenti regionali

Un iter burrascoso quello che ha coinvolto il grattacielo della Regione Piemonte. L’edificio di 42 piani da due anni ha visto il trasferimento degli uffici regionali. Un’operazione che si è completata a giugno del 2023. Quasi quindici anni dopo la posa del primo mattone, con undici anni di ritardi accumulati e una spesa di 284 milioni. In mezzo un’acquisizione della documentazione richiesta dalla Corte dei Conti e un’indagine per falso e peculato.





L'apertura tra polemiche e disservizi

Con gli scatoloni fatti, trasportati e smistati sui vari piani progettati dall’archistar Fuksas, l’ingresso degli uffici centrali e degli organi dell’ente piemontese è avvenuto non senza polemiche per chi ci lavora. Con disservizi denunciati dai dipendenti e casi rilevanti come il guasto a un tubo dell’acqua all’ultimo piano avvenuta lo scorso agosto che aveva costretto allo smartworking centinaia di lavoratori ancora operativi nel pre Ferragosto.





Il palazzo piace ai piemontesi

Da tempo non si registrano, però, criticità. Non solo. I numeri dicono che è anche apprezzato dai piemontesi. Ogni open day va in sold out in poche ore attratti dal fascino verticale, con la vista che si staglia dalle Alpi alla Pianura Padana, sovrastando Torino.

Il Palazzo ha preso il giro e, dopo un naturale periodo di assestamento, ora pensa al suo benessere e a quello dei suoi dipendenti. Almeno queste sono le intenzioni dell’assessore al Personale Gian Luca Vignale.





"Ora pensiamo al benessere dei lavoratori"

"Ci siamo occupati di rendere il grattacielo fruibile al meglio per i dipendenti - ha detto Vignale in un incontro per presentare i risultati ottenuti nel suo primo anno di mandato - e ci stiamo attrezzando per prevedere strumenti di benessere per il personale. Ma anche per il quartiere”.





La palestra aziendale della Regione





Le novità riguardano in particolare la realizzazione di una palestra all’interno degli spazi del Grattacielo. Uno spazio a disposizione dei dipendenti. Strumento di welfare sempre più utilizzato all’interno delle aziende, che ammiccano al modello americano delle Silcon Valley, inusuale, invece, per quanto riguarda le realtà pubbliche.





Il bando aperto

L’area dedicata all’attività fisica è stata individuata sul lato ovest del Palazzo nella corte al piano -1. Avrà un superficie di 1065 metri quadri comprendenti una reception, tre sale polivalenti, due lounge, spogliatoi maschili e femminili con bagni e docce. Un’area fitness che rimarrà operativa dalle 8 alle 19 dal lunedì al venerdì per chi opera nel Palazzo.

Il bando, che prevede una concessione di due anni, avrebbe già ricevuto l’interesse da parte di alcune realtà, come il Cus. Il canone annuale posto a base della gara è fissato a una quota annua di 1.500 euro. Secondo l’assessore entro un anno il servizio potrebbe diventare operativo.





Dalla velostazione ai locker

Oltre al benessere fisico per i dipendenti la Regione pensa anche al quartiere. È in fase di progettazione una velostazione dove si potrà mettere in sicurezza la propria bici o ricaricarla per i possessori di e-bike.Verrà poi inserito uno sportello per i prelievi bancari e dei ‘locker’ per il ritiro di pacchi provenienti da corrieri.

Interventi per il quartiere che ospita il palazzo

Quest’ultime novità avranno la peculiarità di essere inserite all’interno di un crocevia molto frequentato, non solo da lavoratori degli uffici regionali, in quanto sorgeranno tra la fermata Italia 61 della metro e la stazione ferroviaria di Lingotto.